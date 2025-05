Luego de conocerse la elección de Robert Prevost como el nuevo papa León XIV, desde Lambayeque los fieles de la Iglesia Católica dieron testimonio de la humildad y el amor del clérigo en su paso como máxima autoridad de la Diócesis de Chiclayo y obispo de la ciudad entre los años 2015 al 2023. Asimismo, recordaron algunas peculiaridades del hoy sumo pontífice.

Un padre cercano a los fieles

El padre Fidel Purisaca, responsable del área de Comunicaciones de la Diócesis de Chiclayo mencionó que trabajó con Robert Prevost desde el 2019, tiempo que le permitió conocer la calidad de persona que era el sacerdote de origen estadounidense, pero con corazón chiclayano. Resaltó su cercanía con la población y su trato absolutamente amable para quienes necesitaban acercarse a Dios, sin importar si eran habitantes de la ciudad o de otras zonas más alejadas.

"Era un pastor muy cercano, amable y grato. Cuando llegué a trabajar con él sentí una gran acogida. Amaba a sus diócesis profundamente (…). En su auto visitaba a las comunidades (…). Le gustaba la comida peruana y le encantaba la sazón chiclayana", manifestó.

Robert Prevost en sus últimos años de estancia en Chiclayo. Créditos: cortesía.





"Anoche soñé que era el papa"

La República también pudo conversar con la señora Irma Díaz, quién contó con la voz entrecortada desde la Catedral de Chiclayo que la noche previa a la elección de Prevost ella ya había soñado que era papa, como si de una premonición se tratara. Agregó que el exobispo de Chiclayo fue el encargado de darle los sacramentos de primera comunión y bautizo a sus nietos. Además, participaba de las misas que realizaba el sacerdote en la diferentes iglesias. Por ello, llegó a conocerlo con más amplitud.

"Aunque parezca casualidad, anoche soñé que era el papa y en la mañana le dije a mis hijos 'tenemos papa', que es el cardenal Robert Prevost (…). Me siento feliz. Siempre he estado en oración por él. No se ha olvidado de Chiclayo y estoy segura que volverá pronto", declaró.

Prevost y los jóvenes

Finalmente el joven José Yarlaqué contó que mientras era parte del Grupo Pastoral de Tumán pudo conocer y conversar con el hoy papa. Entonces quedaron grabados en su mente la humildad y la bondad que transmitía el exobispo. Además, notó su apertura y acercamiento a los jóvenes al considerarlos como el futuro de la sociedad y de la misma Iglesia Católica. Enfatizó que su mensaje siempre fue establecer lazos con Dios.

"Lo recuerdo porque yo formé parte de la Pastoral de Tumán y cuando teníamos reuniones tuve la oportunidad y el honor de conocerlo y cruzar unas palabras. Es una persona maravillosa, excelente, mucha bondad y tranquilidad en sus palabras y muy humilde (…). Es una emoción inmensa como jóvenes católicos que nuestro papa sea peruano y chiclayano", expresó.

Robert Prevost fue obispo de la diocesis de Chiclayo hasta 2023. Créditos: cortesía.





La Diócesis de Chiclayo de fiesta

En conferencia de prensa la tarde de este jueves 8 de mayo, el actual obispo de Chiclayo, Edinson Farfán, señaló que la "Diócesis de Chiclayo está de fiesta y llena de júbilo" por la elección de Robert Prevost como papa. En ese sentido, se encuentran coordinando próximas actividades, como misas y otros eventos, para festejar la asunción del chiclayano al máximo cargo de la Iglesia Católica. Estas serán anunciadas en las próximas horas.