Miles de peruanos buscan probar su suerte cada semana y llevarse a casa los 14 millones de soles del pozo millonario de La Tinka. Cada uno de ellos emplea diferentes métodos, como elegir fechas importantes o números especiales, con la esperanza de convertirse en el próximo millonario del país. Recientemente, un vecino de Villa María del Triunfo logró hacerse acreedor de más de S/10.000.000 en esta popular lotería del Perú con su ingeniosa y peculiar estrategia.

Según comentó el afortunado ganador, no permite que la máquina elija todos los números al azar, sino únicamente uno. Con este método, ha podido llevarse el premio mayor de La Tinka. Conoce su historia.

Peruano de VMT se llevó más de S/10 millones con peculiar método

A través de su cuenta oficial de YouTube, La Tinka compartió la historia del vecino de Villa María del Triunfo, que logró ganar S/10,5 millones. Según relató el nuevo millonario del Perú, su peculiar estrategia consistió en elegir primero cinco de sus números favoritos y dejar que la máquina seleccionara el último, fórmula que le permitió hacerse acreedor de esta cuantiosa suma de dinero.

"Hola, soy el nuevo millonario del Perú. Siempre hago mi jugaba eligiendo cinco números, mis favoritos y el sexto lo dejo al azar", comentó.

El afortunado ganador se llevó 10.5 millones de soles de la Tinka. Foto: La Tinka

De acuerdo con el afortunado ganador, el último número que eligió la máquina fue el número 13 y aunque la vendedora quería cambiarle el número, pues es considerado de muy mala suerte, él insistió en conservarlo.

"Ese día el sistema eligió el número 13. La vendedora me dijo que me lo cambiara por 13 es de mala suerte. Le dije que no, que con esa jugada iba a ganar. Cuando cotejé mi boleto pensé que había ganado los S/50.000, pero no los 10 millones de La Tinka", compartió.

¿Cómo piensa disfrutar los S/10 millones el vecino de VMT?

Según explicó, con el pozo millonario de La Tinka podrá cumplir su sueño de viajar a México y visitar a la Virgen de Guadalupe. Además, planea colaborar con su parroquia.