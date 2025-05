Fabián Lázaro Huaringa, hijo de bodegueros, es un joven estudiante de Comas que ocupó el primer puesto en cómputo general en el último examen de admisión a la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). A sus 20 años ingresó a la carrera de Medicina con un puntaje alto superando a más de 12.000 postulantes. Esta no es la primera vez que intenta conseguir una vacante en esta competitiva especialidad. Meses atrás, postuló en dos ocasiones a esta casa de estudios del Perú, pero sus nervios le jugaron en contra.

"Al postular (a Medicina) no lo logré en mis dos primeros intentos, los nervios me bloqueaban, pero no desistí y agradezco que mis padres me apoyaron”, comentó el cachimbo en una entrevista con Trome. Su motivación por cumplir su sueño y seguir los pasos de sus hermanos, uno médico y otra enfermera, lo llevó a postular por tercera vez a la UNFV. En esta ocasión, y tras una ardua preparación, logró superar los obstáculos y obtuvo su tan ansiada vacante.

¿Cómo se preparó Fabián para ingresar en primer puesto a Medicina?

Tras culminar con éxito su etapa escolar, Fabián decidió matricularse durante un periodo en el centro preuniversitario de la Universidad Nacional Federico Villareal. Sin embargo, meses después, optó por prepararse por su cuenta. Así, para poder cumplir sus meta, le dedicaba 8 horas de estudio al día, pero con intervalos de tiempo para no saturarse.

Se ayudó de libros anteriores que tenía sus hermanos. Además, aprovechó el YouTube para buscar temas que no conocía y se metió a diferentes grupos de estudio en WhatsApp para repasar lo aprendido.

Fabián Lázaro ingresó a Medicina en primer puesto en computo general en la UNFV. Foto: Agencia Andina

“Tuve buenos profesores, han sido de gran ayuda. También revisaba libros de mis hermanos, videos de YouTube y resolvía ejercicios de grupos de estudio a través de WhatsApp. Biología, Química y Física me empezaron a gustar. Dediqué al estudio en promedio ocho horas al día, con intervalos de descanso para no saturarme”, explicó.

Fabián agradece a sus padres por haber inculcado a él y sus hermanos el amor por el estudio. "Mi papá ha sido serigrafista, pero se enfermó y lo tuvo que dejar. Ahora con mi mamá trabajan en su pequeña bodega y agradezco que siempre han sabido inculcar en sus hijos el amor por el estudio" añadió.