Joven de Jaén ingresa a San Marcos tras ocupar primeros puestos en Beca 18: "Estudiaba unas 16 o 17 horas"

Donald Yapango Cruz, de 17 años, logró el segundo puesto a nivel nacional en la modalidad Ordinaria del primer momento de Beca 18-2025, programa que premia el talento académico de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Nacido en el distrito y provincia de Jaén, Cajamarca, Donald ha demostrado desde pequeño una gran pasión por la tecnología, los números y los algoritmos, intereses que lo llevaron a elegir la carrera de Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a la que ingresó a tan solo 16 años.

Durante su etapa escolar, participó en diversas competencias académicas estatales, siendo su mayor logro obtener la medalla de oro en la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática en 2024. Este reconocimiento marcó un antes y un después en su trayectoria académica.

"Me levantaba a las 6 de la mañana e inmediatamente me iba a mi academia hasta la 1 de la tarde. Luego volvía a mi casa y me iba a mi colegio desde las 2 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Luego, nuevamente volvía a la academia hasta cerca de las 11 de la noche. Así que, digamos que al día le dedicaba al estudio unas 16 o 17 horas", relató Donald a La República, evidenciando la exigente rutina que asumió para alcanzar sus objetivos.

¿Por qué eligió estudiar Ciencias de la Computación?

Sobre su elección profesional, el joven señaló: “La carrera que yo escogí se llama Ciencias de la Computación y es una carrera relacionada a la tecnología y computación. Lo que me inspiró a llevarla fue porque uno de mis sueños es poder estudiar en el extranjero y de allí traer todos esos conocimientos al Perú”.

Con una vocación clara por el conocimiento y el compromiso de contribuir al desarrollo tecnológico del país, Donald representa a una nueva generación de jóvenes peruanos que, con esfuerzo y disciplina, busca transformar su entorno a través de la educación. Su historia es un ejemplo de superación y visión de futuro.

¿Cuál es el puntaje mínimo para ingresar a San Marcos?

En el último examen de admisión, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) eliminó el puntaje mínimo para ingresar. Ahora, los postulantes compiten por una vacante de acuerdo con el puntaje obtenido y el número de plazas disponibles en cada carrera. Esto significa que el ingreso depende del rendimiento relativo de los aspirantes, ya que quienes obtengan las mejores calificaciones serán los que accedan a un cupo en la universidad.

