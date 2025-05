Había sido reportado como desaparecido, pero cinco días después descubren que falleció atropellado en la Panamericana Sur. La familia de Yhan Piere Fiorentini, soldador de 32 años, continúa buscando justicia tras esta pérdida. De acuerdo a un informe presentado en Reporte Semanal, el vehículo responsable del atropello pertenece a los padres del exarquero peruano Luis Llontop.

"Mi hija me dice que de grande quiere ser policía para atrapar a las personas que le han hecho esto a su papá", menciona Ruth Zurichaqui, esposa de la víctima de este accidente de tránsito, quien exige a los padres del exarquero que se presenten a las audiencias a fin de esclarecer lo sucedido y así obtener justicia tras la muerte de su pareja. Cabe resaltar que el hecho sucedió el 01 de marzo y, hasta la fecha, no hay un responsable de lo sucedido.

Familiares de obrero exigen justicia tras su fallecimiento

Se desempeñaba como soldador de lunes a viernes y cobrador de bus los fines de semana, Yhan Piere era padre de dos pequeñas niñas. De acuerdo al informe de Reporte Semanal, la noche del accidente él cruzó por una zona no permitida de la Panamericana Sur cuando fue atropellado. Sin embargo, los responsables de lo sucedido no auxiliaron al hombre y se habrían dado a la fuga.

Incluso, fue una testigo en la vía quien logró captar la placa del automóvil involucrado en el accidente, lo cual dio inicio con las investigaciones. Según la tarjeta de propiedad del vehículo, José Llontop Vigil y Nancy Godeau Moreno figuran como los dueños. Ellos son los padres de Luis Llontop, exarquero de Universitario. Pese a las diversas citaciones de las autoridades para abordar el tema, ninguno de los dos se han presentado a declarar para esclarecer lo sucedido.

"Aquí hay una sumatoria de delitos, hubo un homicidio culposo con la agravante de haberlo hecho con un vehículo y presuntamente en estado de ebriedad. Porque quien choca y huye en la madrugada debe haber estado en ebriedad. Eso lo dirán las investigaciones. Sumado a eso, existe la omisión al socorro", sostuvo el Dr. Felipe Tino, abogado de la víctima.

Testigo captó a la camioneta involucrada en el atropello

Una joven, identificada en redes sociales como "Vanimur", compartió en su cuenta de Instagram la imagen de la camioneta involucrada en el atropello. "Acabamos de presenciar en mi taxi en la Panamericana Sur cómo esta camioneta ha atropellado a una persona en nuestro delante", se lee en el post publicado por la mujer.

Tras ello, el taxi en donde viajaba persiguió a la camioneta que no prestó ayuda a la víctima. Gracias a ello, se pudo evidenciar la placa del vehículo, el cual pertenecía a loa padres del exarquero peruano. Pese a los pedidos de la familia, ellos aún no han rendido su manifestación sobre lo sucedido, lo cual retrasa las investigaciones sobre el caso.

"Entre ellos tienen que aclarar quién es el responsable porque en un auto no hay dos volantes", acotó el abogado. "Es la impotencia, el dolor. Él era un buen padre, deja dos niñas, una de seis años y otra de un año con cinco meses. A pesar de que venía cansado de trabajar, se quedaba con sus hijas. No me parece justo. Ningún ser humano merece morir como él ha muerto", fue el pedido de la madre.

En tanto, Reporte Semanal se acercó a la vivienda de José Llontop y Nancy Godeau para comunicarse con ellos, sin embargo no hubo respuesta. Intentaron comunicarse con su abogado, pero tampoco respondió. Cabe resaltar que el testimonio de la testigo que presenció el atropello será fundamental para avanzar con el caso que aún se mantiene en investigación.

