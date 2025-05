En el distrito de San Juan de Lurigancho, existen 130 empresas de mototaxis, de las cuales al menos 40 son víctimas de extorsión. Hampones las piden cupos de S/3 y S/5, que de no ser pagados significarían la muerte para los conductores y sus familias.

Un reporte de Latina reveló 1224 casos de extorsión en SJL, el distrito más poblado de Lima. "Hace dos días acuchillaron a un señor trabajador de una moto informal", comentó un conductor de mototaxi de Caja de Agua.

SJL: el caso de Norma, la primera mujer mototaxista de Caja de Agua

Norma, gerente de la empresa "Amigos de Villaflores", compartió que vivió una experiencia aterradora cuando encontró un arreglo floral y un sobre manila con un mensaje amenazante, además de siete balas en la puerta de su casa. "Realmente a mí se me caen las lágrimas. Me pusieron una corona con 7 balas. Pero soy fuerte y salí adelante. No tengo miedo. Solo le tengo miedo a Dios", declaró en una entrevista con Latina.

Con aproximadamente 29 años de experiencia conduciendo su mototaxi, la primera mujer mototaxista de Caja de Agua aseguró que los extorsionadores vienen atormentando su distrito y se le arrebatan a sus colegas de trabajo el dinero que ganaron dignamente con trabajo.

Mototaxistas se limitan a trabajar por temor a extorsionadores y amenazas de muerte

"No tengo justicia. Archivaron mi proceso", dijo la mujer respecto a la denuncia que impuso en el año 2024 en la Comisaría de Zárate y solicitó a las autoridades que intervengan. En esa época, ella exigió acciones por parte de los monopolios de fuerza del Perú: "Queremos justicia, no más muertes. Recientemente, mataron a un dirigente en Huáscar por el tema de cupos", agregó.

El caso de Norma es el de muchos conductores en SJL, quienes viven de 'mototaxear' alrededor de 100 personas al día. Sin embargo, las empresas de mototaxis ahora se ven limitadas a trabajar por las constantes amenazas de muerte por no pagar los cupos. "Yo trabajo solamente 6 horas. Yo trabajaba mediodía completo, pero ahora ya no", contó.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.