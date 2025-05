Balean a vendedor de jugo de naranja tras negarse a pagar S/15 de cupo diario en Surquillo

Durante esta mañana de sábado 3 de mayo, el vendedor de jugo de naranja, Joel Linares Jara, fue atacado a balazos en la cuadra ocho de la avenida Domingo Elías, en el distrito de Surquillo por negarse a pagar cupo de S/ 15 diarios. El ataque, frente a su ayudante, lo dejó herido en el rostro, por lo que su pronóstico de salud es reservado en el hospital Casimiro Ulloa.

El vendedor salía con su carrito a trabajar como todos los días hacia la estación Angamos, cuando fue interceptado por un sujeto encapuchado, quien le propinó hasta cinco disparos, dos de ellos lo impactaron. Su ayudante cuenta que el atentado cesó cuando se le acabaron las balas al atacante, dejando a ambos tirados en el piso.

Ataque cesó cuando se acabó las balas

"El chico estaba disparando en mi cara. Cuando Joel se volteó, me miró a mí y me apuntó, sentí el gatilleo, pero se fue corriendo. Me fijé y Joel ya estaba tirado con un disparo en la cara", cuenta la testigo. En tanto, la hermana de la víctima indica que Joel era víctima de extorsión y por ello se había presentado una denuncia en la comisaría de Surquillo, en donde recibieron apoyo.

Sin embargo, cuando el caso fue derivado a la Depincri de San Borja, la denuncia se estancó: "Me dijeron que iban a ser la denuncia por Zoom porque el policía se había ido a una diligencia". Tras el hecho, agentes de Serenazgo llegaron al lugar de los hechos, pero la hermana y ayudante de Joel indican que no existe presencia policial ni seguridad suficiente en la zona.

Asimismo, es preciso mencionar que la víctima ya había sido apuñalada con un cuchillo tras negarse a pagar el cupo extorsivo. Joel vende el vaso de jugo de naranja a un sol, pero le exigían S/15 diarios. "Mi hermano se rehusó a pagar esa cantidad, tiene siete puñales y ahora han atentado contra él. Tenemos identificados a los delincuentes, solo esperamos que la Policía se mueva".

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

