Multan con más de S/30.000 a restaurante donde alcalde de Trujillo hizo fiesta por Día del Trabajador

La Municipalidad Distrital de Moche (MDM) decidió imponer una multa de S/30.000 (31.000 soles aproximadamente) al restaurante “El Mochica" por no tener permiso para realizar fiesta que celebró el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, junto a miembros de la Municipalidad Provincial, por el Día del Trabajador.

Además, el acta precisa que el local trujillano negó el ingreso a los inspectores para conocer mayores detalles de lo que ocurrió durante la celebración.

Restaurante negó el ingreso de inspectores

Cuando los fiscalizadores intentaron ingresar al local trujillano, el encargado del local, Roger Ñique León, indicó que la celebración correspondía a una reunión privada y negó el ingreso al restaurante "El Mochica".

Acta de Fiscalización sobre sanciones a restaurante "El Mochica" Foto: Acta de multa

Según el Acta de Fiscalización N.º 064-2025-MDM, emitida por la Subgerencia de Comercio, Licencias y Control Sanitario de Moche con fecha 30 de abril, en el evento se encontraban aproximadamente 500 personas y se contabilizaron 25 vehículos.

Local no tenía licencia de funcionamiento

La entidad precisó que tras solicitar la licencia de funcionamiento y el Certificado ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones), Ñique León presentó solo una fotocopia de la licencia y afirmó tener el ITSE, aunque no lo mostró. Tras lo ocurrido, concluyeron que el local no tenía el documento de licenciamiento y detallaron que el encargado se negó a firmar el acta y no quiso recibir su copia del documento.

La MDM sancionó al establecimiento con una multa equivalente al 200% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por carecer del Certificado ITSE, y con otro 100% de la UIT por obstaculizar la labor de fiscalización municipal.

PUEDES VER: Fuga en Maranguita: nuevas imágenes revelan el escape y recorrido de internos extranjeros

Autoridades detectaron carencias en materia de seguridad

Durante la inspección, también se detectaron significativas deficiencias en materia de seguridad que influyeron aún más en el monto total de la mula impuesta.

La Municipalidad de Moche afirmó que el local no tenía extintores, cables eléctricos expuestos, y la aparente falta de luces de emergencia operativas, entre otras falencias.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.