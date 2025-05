Padre denuncia a ronderos por retener a sus hijas, nuera y nietos en la sierra de La Libertad

Marino Flores Cerna, un padre de familia, denunció a través de La República que un grupo de ronderos en Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad, mantiene retenidas a sus dos hijas de 17 y 25 años, así como a su nuera y a sus dos nietos de 3 y 6 años. La denuncia surge tras una acusación en su contra por estafa.

Según Flores Cerna, quien es carpintero indicó que Vicente Ruiz Enríquez, presidente de las rondas en Huamachuco lo acusa de ser un estafador y tras realizar un viaje a la ciudad de Trujillo, aprovechó la oportunidad, junto a otros miembros de las rondas, para retener a sus familiares y trasladarlos a lugares alejados de Huamachuco.

"A mis familiares los han retenido el 28 de abril a las 10 de la mañana. El señor Vicente (presidente de las rondas) y todas las rondas son los autores. Ellos han retenido a mis hijas, a mi nuera y mis nietos", dijo Flores.

Las retenidas

El angustiado padre agregó que sus hijas, Joselyn Flores Alfaro de 17 años y Pamela Estefaní Flores Alfaro de 25, están retenidas, al igual que su nuera, Melina Laguna Mauricio, quien también fue retenida junto a sus hijos menores de 3 y 6 años.

En esa línea, indicó que pobladores de la sierra liberteña le comunicaron que sus familiares están en diferentes zonas e incomunicados, lo que le genera temor de que la situación de sus seres queridos empeore con el paso del tiempo.

"Me han dicho que mi nuera está con mis nietos en el caserío de Shiracmaca, y que mi hija Pamela se encuentra en La Florida, mientras que Joselyn está en Marcochugo. Yo no sé nada de ellos", mencionó.

Padre también estuvo retenido

Asimismo, Marino Flores, señaló que hace un mes fue detenido y agredido físicamente por los ronderos mientras caminaba por las calles de Huamachuco, y posteriormente lo llevaron a una vivienda, donde fue rescatado por la Policía y la Fiscalía.

"A mí también me retuvieron y me tuvieron en La Florida, y luego me mandaron a Marcochugo, dónde me recuperaron la Policía y el Fiscal. Ellos (ronderos) dicen que soy un delincuente y estafador", puntualizó el padre de familia.

Pide apoyo a las autoridades

Tras lo sucedido, el afectado realizó la denuncia correspondiente en la comisaría y además solicitó medidas de protección personal ante la subprefectura de la zona.

Ronderos minimizan denuncia

Tras tomar esta denuncia, La República se comunicó con Roger Sandoval, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de La Libertad, quien restó importancia a los hechos y aseguró que las rondas no actúan de manera violenta. Destacó que su función consiste en realizar retenciones con fines investigativos y que, tras ello, liberan a las personas siempre que no exista ningún delito.

"Las rondas no actúan de esa manera. Ante los hechos, solo intervienen para iniciar un proceso investigativo. Habrá algunas razones por las cuales habrán sido retenidos. Una vez que termine el proceso de investigación, ya los liberarán", dijo Sandoval.

Además, agregó que no es la primera vez que las rondas campesinas enfrentan este tipo de denuncias, ya que afirmó que las personas afectadas por estos incidentes suelen denunciar a sus ronderos y a sus dirigentes ante la policía o los medios de comunicación.

Por otro lado, mencionó que se comunicará con los integrantes de las rondas de Huamachuco para averiguar cuál es el motivo de la retención de los familiares de Flores Cerna.

"Cada intervención que realizan las rondas campesinas, las personas que han sido intervenidas o sus familiares toman ese tipo de acciones, como denunciar ante la policía o algún medio de comunicación por secuestro u otra figura similar", añadió.

Finalmente, La República se comunicó a través de una llamada telefónica con Vicente Ruiz Enríquez, presidente de las rondas campesinas de Huamachuco, quien evadió nuestras preguntas sobre lo ocurrido.