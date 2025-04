Delincuentes golpean al exalcalde de Santa Anita y le roban su camioneta: cámaras grabaron todo

Delincuentes golpearon al exalcalde del distrito de Santa Anita, José Luis Nole Palomino, y le robaron su camioneta usando armas de fuego. Según reveló el exburgomaestre, los tres delincuentes que lo interceptaron en el puente Las Lomas, en El Agustino, serían de nacionalidad peruana. Las cámaras grabaron todo el recorrido de los sujetos.

“Bajaron tres personas del vehículo que estaba adelante, me apuntaron con pistolas, me obligaron a salir de la camioneta, me golpearon, revisaron mis pertenencias y se llevaron el vehículo”, relató la exautoridad en diálogo con la prensa.

Dispararon al aire para tratar de intimidar a exburgomaestre

Luego de efectuar el robo en el distrito del Agustino, los delincuentes realizaron disparos al aire, aparentemente para intimidar y evitar cualquier intento de persecución. El asalto se produjo en una zona que cuenta con cámaras de videovigilancia. Tras el trágico asalto, Nole tomó un taxi y se dirigió a la comisaría de Zárate.

Sin embargo, fue derivado a la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), donde especialistas en este tipo de delitos se encargarán de las investigaciones. Hasta el momento, no se ha logrado ubicar la camioneta robada del exalcalde.

Exacalde solicitó acceso a grabaciones de cámaras de seguridad

En otro momento, el exalcalde José Nole también solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar del robo.

Asimismo, precisó que intentará conseguir otras cámaras de seguridad de la zona para conocer mayores detalles del asalto que sufrió.

