Una de las promesas de la presidenta Dina Boluarte es que los gobiernos locales tengan mayor presupuesto para la ejecución de obras; sin embargo, en el distrito de Castilla (Piura), uno de los sectores que se inundó con la salida del río Piura se necesita más que una promesa, se necesita presupuesto, inversión que pide su alcalde Walter Guerrero.

En el 2017, Castilla sufrió los embates de la naturaleza cuando el río Piura inundó la ciudad. La población fue la principal afectada por los daños ocasionados en colegios, pistas, viviendas, así como en el agua y alcantarillado. Han pasado 7 años y, el Gobierno, aún tiene una deuda no solo con la ciudadanía sino con cada alcalde que lucha por mayor presupuesto.

La República conversó con el alcalde de Castilla, Walter Guerrero, quien señaló que, en un primer momento, la ARCC asumió la reconstrucción de la ciudad, pero luego se creó la ANIN y con ello se dificultó el avance de las obras. De esta manera, pidió a la presidenta Dina Boluarte no olvidar la promesa de financiamiento del MEF y apoyo de ANIN para que obras no queden inconclusas.

"Al desaparecer la ARCC, no quedó ninguna entidad encargada de los proyectos en ejecución. La ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) inicialmente solo financiaba obras mayores a 40 millones y no transfería recursos a municipios. En septiembre pasado, tras gestiones con la Presidencia, el Congreso aprobó un articulado para que la ANIN cree una plataforma que permita a los municipios subir información de proyectos y así recibir financiamiento. En Castilla tenemos 11 proyectos calificados, pero aún no se transfieren los fondos", dijo el alcalde.

"Hay varios proyectos con ejecución presupuestal del 50% que necesitan financiamiento. Otros ni siquiera tienen quien los asuma. Y también hay proyectos con expedientes técnicos aprobados que no se están ejecutando. Estimamos que a nivel distrital en Piura se necesitan unos 200 millones de soles, sin contar provincias y región", añadió.

Alcalde de Castilla denunció en La República falta de presupuesto.

Plan maestro del río de Piura

En esa crítica, la autoridad dijo que el Gobierno de Boluarte debería priorizar el plan maestro del río Piura, con la finalidad de evitar que ante un fuerte periodo lluvioso se vuelva a inundar la ciudad.

"El gobierno central tiene una gran deuda con Piura. El Plan Maestro del Río Piura ni siquiera tiene perfil técnico. Exigimos que la ANIN lo elabore y financie, porque un caudal de más de 3500 m³/s volvería a inundar la zona. También exigimos que se priorice el drenaje de Piura", sentenció el burgomaestre.