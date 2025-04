En las últimas semanas, una serie de videos publicados en TikTok ha popularizado la venta de lotes en el distrito de Ate, ofreciendo terrenos desde 1.500 soles como una alternativa accesible para quienes sueñan con tener una vivienda propia. Sin embargo, las autoridades municipales han advertido sobre los riesgos de estas operaciones, señalando que los lotes se ubican en zonas intangibles y de alto peligro que a futuro pueden generar diversos problemas para la vida humana.

La Municipalidad de Ate, a través de su vocero Jesús Fernández, informó que los terrenos promocionados en plataformas digitales, principalmente en el sector de Santa Clara, no cuentan con reconocimiento oficial, por lo que no se otorgarán permisos de construcción en esos espacios. "Nosotros no podemos darle un reconocimiento municipal a las organizaciones que habitan allí porque están en una zona que es intangible debido al riesgo de vivir en áreas propensas a deslizamientos, desprendimientos de rocas y otros peligros", advirtió Fernández.

El caso fue expuesto recientemente por un programa del canal Latina, donde se identificó al proyecto Portal Esperanza, el cual incluso posee una página web para mostrar los terrenos ofertados desde 1,500 soles. Según la investigación, las promesas de servicios básicos y futuros títulos de posesión son comunes entre los vendedores, pero la ausencia de respaldo legal y técnico genera preocupación.

¿Cuál es el pago inicial para estos lotes en Ate?

La modalidad de adquisición suele iniciar con un pago de separación de S/200, que no se descuenta del precio final. Además, los compradores deben comprometerse a asumir tareas comunitarias, como la limpieza de los terrenos, lo que añade costos no previstos.

Pese a estos beneficios económicos, algunos afectados han relatado que, tras la compra, fueron reubicados sin previo aviso, desencadenando conflictos debido a la falta de un adecuado saneamiento físico-legal de los predios.

Por su parte, Eliceo Cruz Taype, gerente de Portal Esperanza, defendió la legalidad de su proyecto, asegurando que cuentan con servicios básicos y que actualmente gestionan seis desarrollos inmobiliarios. Sin embargo, la falta de reconocimiento municipal y las condiciones geográficas de los terrenos ponen en entredicho la viabilidad de estas ofertas.

Venta de terrenos informales

La informalidad en la venta de terrenos no es un fenómeno nuevo en el país. Moisés Arata, especialista en Derecho Inmobiliario, destacó que el 93% del crecimiento urbano en las ciudades peruanas es informal, evidenciando la gravedad del problema. “Ofrecer terrenos vacíos como lotes habilitados es una práctica que expone a los compradores a conflictos legales y riesgos físicos considerables”, explicó.

