La peligrosa ruta a la laguna Humantay: operadores turísticos aún ofrecen acceso a sendero clausurado por derrumbes

Cada día, decenas de turistas caminan fascinados hacia la laguna Humantay en Cusco, atraídos por sus cristalinas aguas turquesas enmarcadas por imponentes montañas, supervisados por el Apu Salkantay. Pero para muchos, el camino hacia este maravilloso destino es también un paso por el borde del abismo.

En marzo, un grupo de 26 viajeros vivió una experiencia que pudo terminar en tragedia. Un deslizamiento de tierra estuvo a punto de sepultarlos mientras ascendían por una ruta cerrada oficialmente por las autoridades debido al alto riesgo de derrumbes.

Ruta a Laguna Humantay: turistas cruzan precipicios sin protección

Imágenes recientes publicadas en redes sociales muestran que la historia no está lejos de repetirse. Varios videos revelan a turistas transitando por un angosto sendero pegado a un precipicio de aproximadamente 500 metros, sin cuerdas, sin cascos, o medidas de protección evidente. A eso se suma el frágil estado del terreno a causa de las lluvias, sin señalización y prevención.

Algunos tramos exigen cruzar ríos de corriente intensa que arrastran grandes rocas. Cualquier error podría ser mortal.

Lo más grave es que, aunque esta ruta ha sido clausurada por las autoridades regionales, operadores turísticos siguen ofreciendo el recorrido como si nada.

“Miren lo que están haciendo las agencias aquí en Perú. No nos dijeron nada, cuando llegamos, vimos que había un deslizamiento, no hay escalones, no había nada. Las agencias irresponsables nos trajeron igual", publicó un turista brasileño, en sus redes sociales.

Denuncian reapertura ilegal de ruta cerrada por derrumbes

Rosendo Baca, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) - Cusco, confirmó que tanto el acceso a la laguna Humantay como la ruta al Apu Salkantay están oficialmente cerrados. Pero señala que algunas autoridades locales reabrieron el paso de forma irresponsable.

“Ese acceso es un peligro. Ya hemos trasladado el caso al Ministerio Público para que se investigue y se determinen responsabilidades”, advirtió.

El llamado es urgente. Las autoridades piden respetar el cierre, sin embargo, el negocio turístico, parece pesar más que la seguridad de los visitantes.

Turista muere camino a la laguna Humantay

El último fin de semana, un turista colombiano de 63 años perdió la vida cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la caminata. No recibió atención médica a tiempo, murió en medio camino hacia la maravilla natural.

La laguna Humantay, ubicada a 4.200 metros de altitud, recibe a más de 200 personas al día. Su creciente fama ha superado la capacidad de control de las autoridades, y ha dejado al descubierto una peligrosa falta de regulación en las rutas que llevan hacia su destino.