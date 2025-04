Más de 300.000 celulares manchados de sangre serán bloqueados para evitar extorsiones y asesinatos

La investigación comenzó con la sospecha de que un stand del centro comercial Las Malvinas que ofrecía servicio técnico de celulares, en realidad funcionaba como punto de venta de teléfonos robados.

Para la Policía quedó claro que los ‘técnicos’ no eran ningunos improvisados: no solo vendían equipos hurtados, sino que habían montado un ‘laboratorio’ para desbloquear los aparatos. Y no era solo un stand.

Se descubrió que desbloqueaban los teléfonos cambiando el código de Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI), como se conoce al número de serie que identifica a cada equipo. Así lograban que no figuren en la lista de celulares denunciados como robados.

“Descubrimos que un solo número de IMEI había sido ‘clonado’ hasta 10 veces”, contó Luis Pacheco, director de Fiscalización e Instrucción de Osiptel. En el 2023 se detectó más de 80 casos de personas que tenían de 100 hasta más de 7.000 líneas móviles en los registros de las empresas operadoras. En algunos de los casos, los nombres no coincidían con los documentos de identidad consignados.

Ahora bien, las cifras son de espanto: en el Perú son hurtados más de 1.5 millones de celulares al año. Es decir, unos 4.200 diarios o 175 cada hora. Durante los minutos que usted tarde leyendo este artículo, cerca de 12 personas habrán sido despojadas de su teléfono móvil.

Sin embargo, esa es la estadística de quienes han denunciado: la propia Policía calcula que el número de casos conocidos oficialmente no supera el 20 % de los hurtos totales.

Los registros indican, además, que esos pequeños objetos que se han convertido en una extensión, en casi un órgano artificial del cuerpo humano, también son el botín más codiciado por los ladrones: el 42 % de los hurtos tiene como propósito despojar a la víctima de turno de su Smartphone o Iphone.

Bloqueo masivo

¿Por qué el robo de celulares es tan rentable para la delincuencia? ¿Cuánto dinero se mueve en el mercado negro? ¿Qué sucede con los celulares que se hurtan en el país?

Como parte de las medidas dispuestas por el Gobierno para combatir el robo y comercio ilegal de celulares, esta semana comenzó el bloqueo progresivo de más de 1.5 millones de equipos móviles reportados como hurtados. Se empezó con 50 mil de un lote de 300 mil aparatos que no están en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) o que están asociados a personas con un historial altamente negativo. La idea es reducir también la comercialización de dispositivos robados o de dudosa procedencia en el país

Luis Pacheco explicó a La República detalles de esta estrategia y confirmó que se podría suspender hasta 1.5 millones de equipos identificados por el Registro Nacional de Terminales para la Seguridad, gestionado por el Mininter y con apoyo técnico de Osiptel.

Aclaró, sin embargo, que no es un bloqueo para todos los usuarios que no están registrados en la lista blanca, sino para un grupo de equipos cuyos usuarios tienen un comportamiento altamente sospechoso.

“La forma de burlar al sistema Renteseg es cambiando el IMEI. Hoy en día no solo cuenta el valor del aparato sino el contenido que hay en el equipo”, detalla.

Esta operación de bloqueo se centra en identificar aquellos celulares que no están en la lista blanca, es decir, el registro de equipos autorizados para operar en el país.

A la par del bloqueo de dispositivos, Osiptel ha iniciado también la suspensión de líneas móviles cuyos titulares no pudieron ser validados con las bases de datos del Reniec, Migraciones y Relaciones Exteriores.

Frenar extorsiones y secuestros

Así, el Ministerio del Interior y Osiptel iniciaron una depuración masiva de casi 280 mil usuarios con datos falsos o inexistentes, como nombres y DNI ficticios, los cuales tenían hasta 300 mil líneas activas.

La ingeniera Elsa Huallpacusi Hilario, asesora del Mininter, subraya que el objetivo de esta medida es frenar el uso de celulares en delitos como extorsiones y secuestros. Explicó que la depuración se realiza en coordinación con Reniec, Migraciones y Relaciones Exteriores para validar la identidad de los usuarios.

Huallpacusi indica que Osiptel fiscalizará a las empresas de telecomunicaciones para evitar que continúe la venta de chips sin una identidad válida. “Esta acción busca cerrar el acceso a los delincuentes y reducir el mercado ilegal de celulares robados en el país”.

“Cuando una persona va a adquirir una línea móvil no se coloca o no se registra los datos de la persona que está contratando. En este caso se pone algunos como ‘mujer maravilla, ‘xxx’, té de manzanilla’, etc.Y son obviamente datos no existentes en los registros de Reniec, de Migraciones “, manifiesta Elsa Huallpacusi.

La asesora del Ministerio del Interior precisa que en esta estrategia participan diez entidades públicas junto a cuatro empresas operadoras de telecomunicaciones.

“En adelante, solamente las personas correctamente identificadas, tanto nacionales como extranjeras, van a poder contar con una línea telefónica”, señaló Huallpacusi.

Piden garantizar estándares

Para la Defensoría del Pueblo, Osiptel debe garantizar estándares mínimos para una atención de calidad en los diversos trámites que realizan las personas usuarias a través de los canales presenciales, telefónicos y digitales de las empresas de telecomunicaciones.

Recomendó establecer que las empresas de telecomunicaciones difundan en sus portales web la ubicación exacta y georeferenciada de sus centros y puntos de atención a nivel nacional, así como los tipos de trámites, consultas y reclamos que se pueden realizar en cada uno de ellos.

En tanto, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), sostuvo que hay equipos que, pese a ser adquiridos legalmente, no han sido registrados adecuadamente ante Osiptel.

La obligatoriedad del registro recae en los importadores, señala AFIN, aunque advierte que un considerable porcentaje de estos dispositivos entra al país mediante importaciones no oficiales.

Ahora bien, el registro en Osiptel tiene como finalidad establecer una base centralizada que detalle la identidad única de cada dispositivo móvil en circulación, como el IMEI, para bloquear aquellos reportados como robados o perdidos, y asegurar que los equipos adquiridos sean legítimos.

Se estima que el 69% de los celulares que se activan diariamente en el país no figuran en la mencionada lista blanca, lo que implica que unos 750.000 equipos podrían quedar fuera de servicio cada mes a partir de la fecha indicada.

Frente a esta situación, AFIN instó a los importadores a registrar los equipos para evitar perjuicios a los usuarios.