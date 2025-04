Mujer que discriminó y agredió a vigilante en Cusco rompe su silencio y pide disculpas: “Estoy sumamente arrepentida"

La mujer que discriminó y agredió a un vigilante de una discoteca en Cusco, durante Semana Santa, se manifestó acerca de este caso que se viralizó por medio de las redes sociales. La joven, identificada como Fiorella Elisa Ras Viani pidió disculpas públicas durante su aparición en un medio local.

Asimismo, indicó que trabaja junto a su abogado para defenderse ante la justicia por su comportamiento racista y, por ese motivo, no brindó mayores detalles sobre lo sucedido.

"He concedido esta entrevista porque quiero parar con todo lo que se ha divulgado por redes y por medios. La intención acá es muy clara, quiero pedir disculpas pública por todos mis actos. Que la gente se dé cuenta de que estoy sumamente arrepentida por todo lo que se ha mostrado (...) No puedo hablar muy al respecto de este tema. Con mi abogado lo estamos siguiente, es un proceso legal", declaró la joven en diálogo con Willax TV.

Mujer discriminó a vigilante en Cusco: su comportamiento quedó grabado

Un video en donde aparece Fiorella Ras insultando a un hombre que trabaja como seguridad en una discoteca de Cusco fue compartido por las redes sociales. En este clip se le observa realizar acciones violentas en un aparente estado de ebriedad. Ante estas circunstancias, su acompañante la trata de detener y de retirar del lugar. Sin embargo, la mujer intenta escupir al vigilante y continúa con las ofensas.

En el material audiovisual también se visualiza que la joven luego de insultar al trabajador, se acerca y lo agarra del brazo. De inmediato, el hombre le pide que lo suelte. Enseguida, ella le responde: "Te agarro y te toco huev*n. Asqueroso". Estas imágenes han causado indignación en los usuarios de las plataformas sociales. Asimismo, varios cibernautas han difundido las denuncias en su contra y otros casos de discriminación.

Al respecto, la joven señaló que le dijo la frase "Cholo de mie***" al vigilante por "ignorancia" y justificó su accionar al señalar que reaccionó de esa manera por diversos factores, que no puede mencionar porque está en un proceso legal.

"No lo digo por racial a la persona. Yo soy de provincia también. No es lo correcto estar hablando así de esta manera a las personas, pero básicamente es por el comportamiento", dijo. "Por loca no voy a actuar así. Hay causas, que eso quede clarísimo, pero no lo puedo hablar. Esto lo estoy tratando con mi abogado", añadió.

Ministerio de Cultura se pronuncia por discriminación

El Ministerio de Cultura emitió un comunicado para rechazar los actos racistas que se registraron en la ciudad de Cusco. La cartera ministerial señaló que la conducta de Fiorella Elisa Ras Viani "agrede a la persona discriminada y a los millones de personas que históricamente han sido objeto de discriminación por su origen étnico-racial". En ese sentido, señaló que este hecho demuestra que en el Perú sigue presente y normalizado el racismo.

"Condenamos de forma enérgica las expresiones racistas, discriminatorias y violentas de la ciudadana identificada como Fiorella Elisa Ras Viani, ocurridas este último fin de semana, en la calle Tecsecocha de la ciudad del Cusco, región Cusco", se lee en el documento.

Asimismo, indicó que la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura realiza el expediente técnico que presentará a la Fiscalía para llevar a cabo las acciones penales que corresponden. También, señala que como ministerio promueven el proyecto de ley que plantea modificar el Código Penal para "fortalecer y endurecer las sanciones frente a este tipo de conductas".

"Este proyecto ha sido aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República y está pendiente de ser debatido y aprobado por el Pleno del Parlamento", precisa en el comunicado.

Por último, recuerda a la población que pueden comunicarse con el servicio de Alerta Contra el Racismo si son víctimas o testigos de algún acto de discriminación.