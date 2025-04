Familia se fue de viaje y al volver encontró un poste de luz bloqueando su cochera en Callao

En Callao, una familia presenció un hecho insólito luego de regresar a su hogar días después por estar fuera de la ciudad por Semana Santa. La familia Millán denunció que tras retornar a su vivienda, ubicada en la cuadra 23 de la avenida Prolongación Buenos Aires, Bellavista, un poste de luz de tres metros había sido colocado justo frente a su cochera, impidiendo el acceso.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el preciso momento en el que la familia intentaba abrir la puerta de su coche, pero el poste colocado de manera inusual bloqueaba e impedía su apertura total.

Familia denunció problemas para abrir portón de cochera

La instalación del poste de luz, realizada durante el feriado de Semana Santa, desconcertó a Julio César Miñán y a sus familiares, quienes no comprendían el motivo de su ubicación. Además, denunciaron problemas para abrir portón de cochera.

“Nos han dicho de todo desde que empezamos a averiguar, pero hasta el momento no hemos podido saber. Lo que no me cabe en la cabeza es que hayan colocado un poste en simetría con la casa”, precisó Miñan. Previamente, la Municipalidad de Bellavista ni el Gobierno Regional del Callao reconocieron haber ejecutado la obra.

Gobierno Regional pidió disculpas y retiró poste tras denuncia

Tras la denuncia efectuada por la familia Miñan, el Gobierno Regional del Callao pidió disculpas por las molestias causadas y confirmó que solicitó un informe a la empresa encargada para esclarecer lo ocurrido. También afirmó que el poste ya fue retirado del lugar y reubicado adecuadamente.

Cabe recalcar que previamente la Municipalidad de Bellavista descartó haber realizado la obra de instalación, subrayando que el poste formaba parte de un proyecto de videovigilancia impulsado por el Gobierno Regional del Callao.

