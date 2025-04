Emprendedora peruana le gana al gigante Coca-Cola y logra registrar su marca ante Indecopi

Una emprendedora peruana logró ganarle a un gigante como Coca-Cola. La sala especializada en propiedad intelectual del Indecopi decidió otorgar el registro de la marca DOUTDES a la empresaria Zoila Luz Bañez Leyva, con lo cual desestimó la oposición presentada por The Coca-Cola Company. Esta decisión es irreversible porque es una segunda y última instancia administrativa.

Indecopi explicó que Coca-Cola argumentó que el logotipo de DOUTDES imitaba el diseño gráfico de su conocida “cinta ondulante”, presente en las marcas Coca-Cola y Coke, las cuales han sido registradas para distinguir bebidas no alcohólicas. Sin embargo, la marca solicitada por la emprendedora peruana busca distinguir productos, como prendas de vestir, calzado y sombreros; es decir, productos de otro rubro.

De esta manera, luego de un análisis técnico y legal, la sala de Indecopi concluyó que los signos no son semejantes, ni en su expresión fonética ni en su diseño gráfico. Además, determinó que los productos que pretenden distinguirse con la marca DOUTDES no guardan relación alguna con aquellos que identifican las marcas de Coca-Cola, por lo que no existe riesgo de confusión ni de asociación empresarial para los consumidores.

De igual forma, descartó que el signo solicitado busque aprovechar injustamente el prestigio de estas marcas notorias ni que afecte su valor distintivo o publicitario.

A través de la Resolución nº 0446-2025/TPI-INDECOPI, emitida el 17 de marzo del 2025, se confirmó así la decisión de primera instancia que autorizó el registro de la marca DOUTDES. “El Indecopi reafirma que sus resoluciones se emiten de acuerdo con la normativa vigente, garantizando un proceso administrativo técnico, imparcial y transparente”, precisaron.