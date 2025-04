Un nuevo caso de abuso sexual se ha reportado. En esta ocasión, el hecho sucedió en el distrito de San Juan de Lurigancho, en donde los vecinos del lugar han decidido tomar acción frente al acusado, identificado como Leoncio De Paz Ruiz, quien habría abusado sexualmente de una menor de tan solo 13 años.

Una de las residentes de la zona se percató del actuar del anciano y decidió encararlo con más vecinos encontrándolo con la menor en lo que parece ser una vivienda alejada. Ante ello, el sujeto negó todas las acusaciones y hasta ahora sigue libre.

Anciano es acusado de abusar de menor de 13 años

"Ahora se va a ir preso. ¿Por qué hace eso? ¿Qué tienes con una niña? Yo también te vi desde mi casa tocándola y besándola", se le escucha decir a los vecinos con profunda indignación, mientras la menor estaba agachada en una esquina. Ante lo sucedido, el anciano optó por negar toda las acusaciones para luego refugiarse en su vivienda.

Tras ello, los vecinos declararon para ATV, en donde aseguraron que fueron en busca el acusado para llevarlo a la comisaría. Sin embargo, fueron las hijas del acusado quienes empezaron a amenazar a los residentes. "Nos han gritado, nos han amenazado. Dicen que todo es una calumnia y que nos estamos metiendo con su papá. Toda malcriadas nos han gritado y se metieron", sostuvo una de las vecinas cuando fueron a la casa del acusado.

Vecinos toman acción frente a lo sucedido

Los vecinos anunciaron que se organizarán para ir a la comisaría a denunciar el hecho. Además, expresaron que la menor agraviada y sus hermanas no estarían siendo cuidadas por su propia madre, quien vive separada del padre de la menor. Incluso, ambos no hicieron nada al respecto cuando tomaron conocimiento de lo sucedido. Por ello, son los residentes quienes tomaron cartas en el asunto.

"Ahora nos vamos a volver a reunir todos los vecinos para ir a la comisaría. Iremos los tres pueblos: Casuarinas, Ampliación y Santa Cruz vamos a ir. Esto no se va a quedar acá. Ese viejo no debería estar acá viviendo como si nada hubiera pasado. Haremos una asamblea, un libro de acto e iremos a la comisaría. Al cierre de esta nota, el acusado de abuso sexual no ha sido detenido.

