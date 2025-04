Este domingo 20 de abril se llevó a cabo el Examen de Admisión 2025 de la Universidad Nacional Federico Villarreal. La prueba empezó a las 9:00 a.m., pero los postulantes pudieron ingresar a sus respectivas sedes de la casa universitaria desde las 7:15 a.m. Pese a la anticipación con la que se dio aviso a todos los jóvenes estudiantes, hubo casos en los que se equivocaron de sedes, olvidaron un documento importante o llegaron tarde a rendir el examen.

Tal es el caso de una joven, quien se habría confundido de sede al llegar a rendir su prueba. Los padres de familia que se encontraban en los alrededores de la Av. Nicolás de Piérola, Cercado de Lima, sede principal de la Universidad Nacional Federico Villarreal, captaron a la postulante con lágrimas en los ojos, quien estaba recibiendo ayuda por parte del personal de la casa universitaria a fin de que lograra ubicar el lugar correcto en el que tendría que rendir esta importante prueba.

Joven postulante se equivoca de sede en el Examen de Admisión UNFV

En horas de la mañana, cuando la Universidad Nacional Federico Villarreal aguardaba a los últimos postulantes antes de cerrar las puertas de la sede principal. De acuerdo a las imágenes compartidas en redes sociales por la academia Cemta, una joven estudiante se equivocó de lugar en el que tenía que rendir su prueba para ingresar. Ante lo sucedido, la postulante no contuvo las lágrimas, lo cual ocasionó la ayuda inmediata de los padres de familia.

Entre gritos, los padres de familia que estaban en los alrededores de la sede pidieron que un patrullero ayude a la postulante en llegar a su sede correcta para que pueda rendir su examen. "Señorita, llévenla. Al policía, que la lleven. Que la apoyen, una moto", se le escucha decir a los padres de familia luego de que la seguridad de la UNFV verificara que la joven se había equivocado de sede.

¿En qué sede le tocaba rendir su Examen de Admisión?

En medio del alboroto de los presentes, se le escuchó a la joven postulante decirle a un efectivo de la Policía Nacional que su sede correcta era en Oquendo y no en la Av. Nicolás de Piérola. "¿Qué pasó?", le pregunta la autoridad, a lo que la joven estudiante contesta entre lágrimas: "No me toca acá, me toca en Oquendo".

En otro video difundido en redes sobre el mismo hecho, la Academia Decana captó a la joven saliendo corriendo del lugar al darse cuenta de que se había equivocado de sede mientras otros estudiantes llegaban rápidamente antes de que cerraran las puertas de la casa de estudios.

¿Cuántas vacantes hay por carrera?

La universidad ha dado a conocer que las carreras con mayor número de vacantes son Psicología, con 180 plazas disponibles, seguida de Economía, que ofrece 144. También destacan Ingeniería Geográfica e Ingeniería Ambiental, ambas con 114 vacantes, y Odontología, que cuenta con 108. Asimismo, Ingeniería de Acuicultura presenta 108 oportunidades, mientras que las ingenierías de Sistemas, Civil e Industrial tienen 101 vacantes cada una. Otras disciplinas como Contabilidad y Derecho, cada una con 96 vacantes, así como Administración de Empresas, que ofrece 89, también se encuentran entre las opciones más solicitadas.

