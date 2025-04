Alumnos estudian bajo un árbol por falta de aulas en su colegio de Lambayeque

La falta de aulas para los grados de quinto y sexto del nivel primaria de la institución educativa N° 10988 del caserío Ancol Chico, distrito de Olmos, en Lambayeque, ha obligado a que los estudiantes tengan que estudiar bajo un árbol, soportando las altas temperaturas de la zona.

Un video compartido en redes sociales por un padre de familia de apellido Mayanga Morales ha generado indignación, pues muestra a los pequeños bajo la sombra de un algarrobo, a varios metros de distancia de las aulas con las que sí cuentan sus otros compañeros de escuela. Hasta esa zona tuvieron que mover sus carpetas para poder escuchar las clases y no retrasar su aprendizaje.

Problema fue el incremento de alumnos

"Ante el incremento de estudiantes, necesitamos urgentemente un aula, porque no tenemos ni dónde ubicar las de las autoridades", manifiesta el director del colegio olmano, José Luis Carrasco, en conversación con el poblador.

Seguidamente, el padre de familia muestra los peligros a los que se exponen los menores por estudiar en estas condiciones. Es así que se precisa que los estudiantes podrían resultar heridos con las ramas del mismo algarrobo o ser picado por algún insecto. Asimismo, la lluvia que se registra por estos días en Olmos resultaría perjudicial en el dictado de sus cursos.

"Los niños se pueden herir su rostro con estas ramas del árbol o pueden ser picados por los insectos que hay en el campo. No es seguro para los niños. Se tiene que hacer algo. Ellos necesitan su aula para que puedan estudiar", apuntó.

Llamado a las autoridades

Tanto el padre de familia, el director, así como la profesora responsable del aula hicieron un llamado urgente a las autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque, la Municipalidad Distrital de Olmos o la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos para que atiendan esta problemática y puedan desplegar acciones para que los niños estudien en las condiciones mínimas, en un ambiente adecuado.

Niños sin zapatos

No obstante, este no es el único problema que se observa en el video, debido a que el clip expone a niños sin zapatos ni uniforme recibiendo clases, sobre un terreno agreste. Esto también fue rápidamente observado por los usuarios que han reclamado por la ausencia de las autoridades y la priorización de otros tipos de obras, y no la mejora de la educación básica.

Comunidad campesina se moviliza

Mediante su cuenta de Facebook, la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos se pronunció sobre esta situación e indicó que brindarán apoyo para dicho colegio, por lo que pidieron a las autoridades educativas a que se pongan en contacto lo antes posible.

"La respuesta fue inmediata. El presidente de la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos, Santos Montalván Núñez, y el secretario, William Sánchez More, coordinaron acciones para atender esta necesidad. Ahora, hacen un llamado urgente al director de la institución educativa Ancol Chico y a los padres de familia para coordinar la construcción inmediata del aula", publicaron.