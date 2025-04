La noche del viernes 11 de abril, un hecho violento sacudió el Centro Poblado El Milagro, en Trujillo. Enrique Felipe Reyes Romero fue víctima de un brutal ataque a balazos frente a una gallera ubicada en la avenida Miguel Grau. Un pequeño perrito también encontró un trágico final.

Se trataba de Cholay, un can de apenas tres años que, al presenciar el crimen, corrió instintivamente tras el sicario que huía por la avenida Túpac Amaru. El agresor, que ya había disparado al menos nueve veces contra Reyes Romero, no dudó en apuntar también al animal. Sin piedad, le disparó y acabó con su vida.

Sicario mata a empresario y también a su perrito en Trujillo

La escena ocurrió alrededor de las 10:20 p.m. y dejó consternados a los vecinos del centro poblado El Milagro, en Trujillo. Enrique Felipe Reyes Romero, de 42 años, fue asesinado presuntamente frente a su hijo, en un ataque que, según las primeras investigaciones, podría estar vinculado a extorsiones relacionadas con una empresa.

Pero además del horror del crimen, la comunidad también llora la pérdida de Cholay, un perrito que había sido adoptado hace apenas un año y medio para dar alegría al hogar. Su joven dueño, un chico de 19 años, no logra consolarse. Su madre, la señora Milagros, relató entre lágrimas que su hijo no ha podido dormir desde lo ocurrido, afligido por no haber podido salvar a su fiel amigo.

“Pedimos más seguridad. Ahora ni la vida de los animalitos está a salvo”, lamentó Milagros.

Vecinos y testigos han expresado su indignación y tristeza, no solo por el asesinato del empresario, sino también por el acto de violencia injustificable contra un ser indefenso. La Policía continúa investigando el caso para esclarecer los hechos.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 (opción 6) Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.