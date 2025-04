Periodista pierde los ahorros de su vida por más de S/20.000 tras ser estafada y banco le responde: "No hay derecho a reclamo"

Una periodista y una ciudadana, quien prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias, denunciaron haber sido víctimas de un robo cibernético que involucraría a la entidad financiera Caja Trujillo. Según indicaron, sus datos personales habrían sido expuestos, por lo que temen que los delincuentes continúen cometiendo actos ilícitos en su contra.

De acuerdo con el testimonio de Lucy Cárdenas, reconocida periodista de trayectoria internacional, recibió mensajes provenientes de un número que se hacía pasar por su entidad financiera de confianza. Tal como relató al programa América Noticias, los mensajes señalaban que un supuesto supervisor de atención al cliente de Caja Trujillo intentaba contactarla debido a presuntos intentos de acceso no autorizado a su banca por internet, motivo por el cual, según el mensaje, la entidad habría procedido a bloquear temporalmente su cuenta. Lo que siguió fue la estafa de que la alerta haber sido víctima.

"¿Cómo obtuvieron mi número de tarjeta, mi clave o mi teléfono? Me dijeron que iban a enviarme un SMS para poder desbloquear mi cuenta. Al mismo tiempo, él veía en su pantalla lo mismo que yo veía. Intenté ingresar el código que me envió, pero no funcionó. Él me dijo: 'Qué raro, volveremos a enviárselo'. Le respondí que no, que tenía una agencia de la Caja [Trujillo] cerca de mi casa y que mejor iría personalmente", relató Lucy Cárdenas.

Posteriormente, al llegar a la entidad financiera, descubrió que se habían efectuado transferencias por montos de hasta 20,000 soles a una cuenta perteneciente a la misma caja. Ella informó lo sucedido de inmediato; sin embargo, no obtuvo respuesta ni solución por parte de la institución. Ambas afectadas temen que los ciberdelincuentes puedan volver a cometer un hecho similar en su contra, ya que disponen del registro de sus datos personales.

Diez señales clave para identificar una estafa digital

Las estafas en línea suelen seguir patrones comunes que, si se reconocen a tiempo, pueden ayudarte a prevenir situaciones de riesgo. A continuación, te presentamos diez señales de alerta que debes tener presentes:

Presión para actuar con rapidez: Los estafadores suelen crear una sensación de urgencia con frases como “¡Responde de inmediato o perderás tu cuenta!”. Su objetivo es que tomes decisiones apresuradas sin pensar con claridad. Ofertas poco creíbles: Si una propuesta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Premios inesperados o supuestas herencias de desconocidos son trucos comunes para captar tu atención. Manipulación de emociones: Utilizan historias conmovedoras o amenazantes —como emergencias, causas benéficas o problemas legales— para generar empatía o miedo. Las entidades serias no recurren a estas prácticas. Solicitudes de información privada: Ninguna institución financiera o empresa legítima te pedirá contraseñas, códigos de seguridad o información bancaria a través de mensajes o llamadas. Medios de contacto sospechosos: Es importante verificar siempre el remitente. Correos electrónicos con dominios extraños o llamadas desde números internacionales pueden ser señales de fraude. Solicitudes de pagos irreversibles: Si te piden dinero mediante criptomonedas, tarjetas de regalo o transferencias que no se pueden revertir, es una clara señal de alerta. Errores sutiles: Algunos mensajes pueden parecer auténticos, pero detalles como fallas gramaticales o logotipos incorrectos suelen evidenciar que se trata de una estafa. Mensajes no solicitados: Sé cauteloso ante correos electrónicos, llamadas o mensajes que no hayas solicitado, especialmente si incluyen solicitudes urgentes o sospechosas. Comunicaciones genéricas o demasiado personalizadas: Algunas estafas comienzan con saludos impersonales como “Estimado cliente”, mientras que otras incluyen datos personales obtenidos de redes sociales para parecer legítimas. Falta de verificación: Los estafadores suelen evitar entregar documentación o medios para confirmar su identidad. Si algo no te convence, exige pruebas verificables antes de actuar.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 (opción 6) Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

