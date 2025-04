Cobradora teme por su vida y revela en paro de transportistas: "Mis hijos me dicen no vayas a trabajar"

En el marco del paro de transportistas convocado este jueves, una cobradora de transporte público reveló entre lágrimas el miedo con el que trabaja a diario debido a la creciente ola de extorsiones y amenazas que azotan al sector. “Mis hijos me dicen que no vaya a trabajar, pero cuando uno es luchadora no puede dejar de trabajar”, declaró la trabajadora, madre de familia, durante la protesta para Latina.

La manifestación, que ha congregado a diversos gremios del transporte en distintos puntos de la capital, busca exigir al Estado medidas efectivas frente a la criminalidad que afecta a conductores, cobradores y propietarios de vehículos. La mujer, como muchos otros trabajadores del sector, se enfrenta diariamente a un panorama de inseguridad, sin garantías ni respaldo frente al accionar de bandas extorsivas.

¿Habrá paro mañana 11 de abril?

La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) ha confirmado que el paro de transportistas realizado este jueves 10 de abril en Lima y Callao no se extenderá al viernes 11 de abril. Según Martín Valeriano, presidente de Anitra, la medida de fuerza tuvo una duración de 24 horas y buscó exigir respuestas efectivas ante la violencia que sufren los conductores y empresarios formales del transporte urbano.

Sin embargo, el gremio advirtió que podrían retomar las protestas en las próximas semanas si las autoridades no atienden sus demandas frente al incremento de extorsiones y asesinatos que afectan al sector. Asimismo, se podría anunciar un paro nacional.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 (opción 6) Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

