Alcalde de Piura admite haber conducido ebrio tras accidente y mentir en comunicado oficial

En un video junto a su esposa publicado este sábado 5 de abril, Gabriel Madrid, alcalde de Piura, confesó haber mentido en el comunicado oficial de la municipalidad luego del accidente de tránsito que protagonizó en la carretera Paita - Sullana cuando se encontraba ebrio el miércoles 2 de abril.

"Pido perdón a todos los vecinos y vecinas de Piura. El día martes, como ustedes saben, he tenido un accidente de tránsito. Hoy me dirijo a ustedes no como alcalde, me dirijo como un ser humano, como Gabriel Madrid. He cometido un error que lo comete cualquiera, es por eso que estoy aquí, asumiendo las consecuencias", relata en su monólogo el alcalde Madrid.

Alcalde de Piura si estuvo ebrio en accidente de tránsito en Paita

Tras el examen de dosaje etílico realizado al alcalde de Piura en el proceso policial, se supo que, a través del Certificado N° 035-012308, que el burgomaestre estuvo conduciendo con 1.23 gramos de alcohol por litro de sangre en su cuerpo por la carretera de Paita - Sullana. Dicha cantidad de alcohol rebasa el límite permitido por la ley.

Resultados del dosaje etílico hecho al alcalde de Piura, Gabriel Madrid. Foto: difusión

El alcalde se encontraba de conductor de una camioneta roja de placa P4A-155 con integrantes de su familia. En un momento del recorrido, se despistó y provocó un choque con unos tanques de arena, que son colocados como medida de seguridad en las vías de transporte. Tras el impacto y el proceso policial, algunos medios locales indicaron que el burgomaestre habría intercambiado palabras con uno de los efectivos que lo detuvo.

Alcalde fue liberado tras accidente

Pese a su detención y que presuntamente haya negado atención médica, el alcalde Madrid fue liberado del proceso tras acogerse al principio de oportunidad, según comunicó su abogado, David Panta, en su cuenta oficial en Facebook.

"¿Por qué se recuperó su libertad? Porque la norma señala que las personas que incurren en el delito de conducción en estado de ebriedad se pueden acoger al Principio de Oportunidad. Es lo que se hizo", comentó el abogado defensor.

Canal de ayuda

