En Puente Piedra, un hombre fue grabado por cámaras de seguridad mientras prendía fuego en los exteriores del hotel 'Secretos'. A pesar de que el administrador se presentó en la comisaría del distrito para denunciar el lamentable hecho y entregar las grabaciones, la policía no aceptó la evidencia. El joven, quien ha sido víctima de amenazas previas, también relató que en enero del presente año recibió un mensaje extorsivo que fue ignorado hasta el día del ataque.

"No sabemos aún quién es el sujeto porque cuando se asentó la denuncia, la policía no quiso recepcionarlos ni las evidencias y lo tomaron por alto y dijeron que no podía ser una extorsión porque no han dejado una nota no están pidiendo nada y solo dejaron una media", le dijo el administrador del hotel al programa 'Buenos Días Perú'.

Hombre fue captado prendiendo fuego en exteriores de un hotel en Puente Piedra

Hasta el momento, se desconoce la identificación del hombre encapuchado que fue grabado rociando gasolina y riéndose mientras iniciaba el fuego en hotel de Puente Piedra. Este lamentable hecho se difundió en redes y se viralizó rápidamente debido a los constantes actos deplorables en el país.

Este acto de vandalismo ha generado preocupación entre el administrador del negocio, los vecinos y comerciantes de la zona, quienes temen por su seguridad en Puente Piedra.

¿Por qué la policía se negó a ayudar al administrador que entregó pruebas del accionar criminal?

Según el testimonio del administrador del hotel 'Secretos', la policía de la comisaría de Puente Piedra se negó a recibir los videos donde se ve el rostro del sujeto. Los agentes precisaron que "no se trataba de un caso de extorsión", ya que no se había adjuntado una nota en el lugar del incidente.

Esta respuesta ha dejado al administrador angustiado y preocupado por la falta de acción de las autoridades del distrito. Sin duda, la falta de acción ante situaciones de riesgo puede generar un ambiente de impunidad que fomente más actos delictivos.

Administrador del hotel afirma que la policía no ha realizado seguimiento al caso

El administrador del hotel le contó al programa 'Buenos Días Perú' que pese a la denuncia que realizó, únicamente su declaración fue subida al sistema y no se ha realizado seguimiento al caso. Asimismo, el joven mencionó que personal de serenazgo llegó hasta el negocio al promediar las 3 de la madrugada a pedirle supuestamente su DNI.

En ese sentido, el afectado le solicitó a las autoridades garantías y que atiendan su caso porque tiene miedo a ser víctima de los delincuentes. "Venimos tomando las medidas preventivas del caso, ya que tememos un nuevo ataque", señaló el administrador.

