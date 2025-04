Si tu domicilio en el DNI no está actualizado en Perú, este es el monto que tendrás que pagar en 2025 como multa

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es la entidad responsable de la identificación de los ciudadanos en Perú, así como del registro de hechos vitales, entre ellos nacimientos, matrimonios y defunciones. Asimismo, tiene a su cargo la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la administración del padrón electoral.

En este contexto, actualizar la dirección domiciliaria en el DNI es un trámite esencial al cambiar de residencia. Mantener este dato al día facilita la recepción de notificaciones oficiales y evita posibles sanciones impuestas por Reniec. Además, una dirección desactualizada podría generar inconvenientes en diversos procedimientos administrativos, lo que derivaría en sanciones adicionales.

Por ello, la entidad recomienda realizar la actualización con prontitud para prevenir contratiempos y asegurar el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Para más detalles sobre cómo tramitar el cambio de domicilio, lee la siguiente nota.

PUEDES VER: Adultos mayores de 65 años en Perú pueden acceder a un beneficio económico en 2025 cumpliendo solo este requisito

Domicilio en el DNI desactualizado: ¿cuánto deberás pagar en 2025?

Si durante sus inspecciones el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil encuentra inconsistencias en los datos del Documento Nacional de Identidad, tiene la facultad de imponer sanciones. De acuerdo con la Ley N° 30338, el titular debe brindar al Reniec "la dirección domiciliaria que corresponda a la residencia habitual del titular".

En caso de no haber actualizado la dirección, se impone "una multa equivalente al 0,3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)". Para el 2025 figura un monto de S/16 en caso no actualices la dirección de tu documento. Cabe precisar que, para los ciudadanos que actualicen en su documento de identidad datos como el cambio de dirección domiciliaria habitual o el estado civil del titular dentro de los treinta días de producidos, no habrá inconvenientes.

¿Qué sucede si no actualizo la dirección en mi DNI?

Si se detectan inconsistencias, la entidad recomienda actualizar la información antes de que cierre el padrón electoral para las Elecciones Generales 2026.

Según Reniec, las consecuencias dependen del contexto.

• En tiempos electorales, se restaura automáticamente la dirección anterior registrada en su base de datos.

• Fuera de este periodo, se añade la anotación "Domicilio restringido", lo que podría generar problemas en trámites con bancos, notarías y otras instituciones.

PUEDES VER: Banco de la Nación establece los montos de efectivo que los usuarios pueden retirar en cajeros y agentes Multired en el Perú

Reniec: ¿cómo tramitar el cambio de domicilio?

Para cambiar la dirección en el DNI, los ciudadanos pueden elegir entre realizar el trámite de forma virtual o presencial en las oficinas de Reniec.

Modalidad virtual:

Solo disponible para quienes posean un DNI azul o electrónico (DNIe). Pagar el trámite a través de Págalo.pe: S/34 (código 00730) para DNI electrónico; S/22 (código 00728) para DNI azul. Realizar la gestión en línea para la Rectificación de Domicilio a través del siguiente enlace: https://apps.reniec.gob.pe/domicilio/#!/index. Validar la identidad con la App DNI BioFacial, que está disponible solo para Android de gama media o alta. Consultar el estado del trámite en: https://bit.ly/Estadodeltrámite.

Modalidad presencial:

Acudir a un Centro de Atención Reniec o un Centro MAC. Presentar un recibo de luz o agua con una antigüedad no mayor a seis meses. Realizar el pago en agencias del Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.