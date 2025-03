Piura: ladrón huye de comisaría minutos después de ser detenido en flagrancia

Un sujeto que fue detenido luego de, presuntamente, intentar robar a un ciudadano que llegaba a su vivienda logró huir de la dependencia policial del asentamiento humano 9 de Octubre, en la provincia de Sullana, en Piura, la noche del último domingo.

Según narró una de las víctimas, eran pasadas las 11 p.m. cuando su esposo llegó a la vivienda de ambos ubicada en la avenida Santa Cruz.

"Me llama por celular y me indica que abra la puerta porque estaba llegando. No demoré ni dos minutos en salir cuando escucho bulla. Mi esposo estaba forcejeando con un chico que tenía un arma", contó para un medio local la ciudadana afectada.

Puedes ver: Hombre ataca con cuchillo a su cuñada que intentó defender a su hermana de agresión en Piura

En medio de la contienda el hombre que portaba el arma logró soltarse y correr, sin embargo, no llegó muy lejos ya que un vehículo de serenazgo lo interceptó y detuvo. Luego de ello arribó personal de la comisaría de 9 de octubre, quienes lo trasladaron a esta dependencia policial.

"Mi esposo estaba sentando la denuncia cuando el hombre se les escapa. Si estaba enmarrocado, ¿cómo pudo huir? Tenemos miedo de que tome represalias", aseveró la denunciante, quien acotó que el detenido ya registraba denuncias policiales.