Jefe policial de Trujillo minimiza robo armado en plaza de Armas: "Ha sido a un costadito"

El último 17 de marzo, una mujer resultó herida de bala en la pierna tras ser víctima de un intento de robo en el centro histórico de Trujillo. La afectada había retirado una considerable suma de dinero, cuando fue abordada por un sujeto a bordo de una motocicleta en la intersección de los jirones Orbegoso con Pizarro. Tras el hecho, el jefe pocial de Trujillo, Guillermo Llerena, se pronunció y mencionó: "No ha sido en plena plaza de Armas, ha sido a un costadito".

Llerena aseguró también que a los delincuentes "no les interesa el lugar, solamente el hecho" y añadió: "Quiero aclarar que eso ha sido un costado, ella no había ingresado a parte de la plaza de Armas, cuando hubo el jaloneo, ingresó a la primera parte y habrá durado 10 segundos [...] No es menos preocupante, pero sea como sea, van a buscar ventaja". Asimismo, Llerena instó a la población a ser cautelosos cuando se retire fuertes sumas de entidades bancarias.

"No se va a considerar un hecho aislado"

El jefe policial señaló que este violento asalto no será considerado un 'hecho aislado', pues es parte de los delitos patrimoniales. "Robos y hurtos se han reducido, este no lo vamos a considerar un hecho aislado", expresó. Asimismo, indicó que como parte de la estrategia de la PNP frente a los actos delictivos, se ha dispuesto personal de investigación criminal 'antimarcaje' que operan en los interiores de las agencias bancarias para detectar sospechosos.

Pese a las declaraciones de Llerena, las cámaras de seguridad de los negocios ubicados en el centro histórico grabaron la huida de los delincuentes, cuya ruta bordeó la plaza de Armas. En tanto, los vecinos de la zona precisaron que si bien esta era una zona 'segura', ahora se ha convertido en un escenario más de la violencia que azota la región. Ello, a pesar de que el gobernador regional, César Acuña, había anunciado la salida de militares durante el estado de emergencia.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.