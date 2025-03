Niño de 2 años salva de morir en incendio tras quedar encerrado en su vivienda en Trujillo

Un niño de dos años vivió minutos de terror al quedar atrapado en su vivienda en Trujillo cuando se produjo un incendio. Afortunadamente, fue rescatado por los bomberos. Según los primeros reportes de la madre, el siniestro habría sido provocado por un cortocircuito.

La madre de los menores, Diana Ramos, narró que había salido de casa para recoger a su otro hijo del colegio, asegurándose de dejar todo apagado en la cocina. Sin embargo, minutos después recibió una llamada de su hijo mayor alertándola del fuego.

Hijo mayor alertó de incendio en casa de Trujillo

"Mi hijo me llama y me dice: ‘Mamá, se quema la casa, hay un incendio’. Yo no le creí y cuando llegué, vi a toda la multitud allí", relató conmovida. Según señala un vecino, quien salió a pedir ayuda fue el hermano de 12 años que estaba a cargo del cuidado del otro menor.

Los vecinos trajeron baldes de agua para apagar el fuego y poder así rescatar al menor ileso hasta que llegaron los bomberos, quienes encontraron al menor de dos años en buen recaudo y lo rescataron. El niño de dos años fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Docente de Trujillo para recibir atención médica.

La madre de los menores, totalmente destrozada, señalo que lo perdió todo tras este siniestro. "Lo he perdido todo, me he quedado sin nada y lo peor es que esta ni siquiera era mi casa", lamentó la mujer, quien ahora busca ayuda a las autoridades para poder salir adelante tras la tragedia. Aún continúan investigando las causas exactas del incendio, mientras que la familia pide apoyo para enfrentar esta difícil situación.

Canal de ayuda

