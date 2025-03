Arequipa: adulto mayor pernocta un mes en cementerio junto a la tumba de su esposa

En un estremecedor caso de abandono, el adulto mayor Félix Flores Quispe fue encontrado en estado de desnutrición y con heridas en el cementerio Santa María de la Colina del distrito de Majes (provincia Caylloma, Arequipa). Durante casi un mes, el anciano estuvo durmiendo junto a la tumba de su esposa, quien falleció hace cuatro años.

Según testimonio del anciano, su yerno lo habría echado de su propia casa y sus hijos, que se desempeñan como trabajadores de cuadrilla del distrito de Majes, no se preocuparon por él.

“Quisiera estar al lado de mi esposa, si ella estuviera viva, yo no sufriría. Mis hijos no me quieren y mi yerno me echó de mi casa. Quiero que me entierren con ella”, expresó entre lágrimas ante el personal del cementerio que lo encontró.

¿Dónde fue trasladado el adulto mayor?

Los trabajadores del camposanto alertaron el jueves 20 de marzo a las autoridades y con la intervención de la Gerencia de Desarrollo Territorial y Económico, se coordinó su traslado al Hospital Central de Majes en una ambulancia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Majes (Caylloma).

El caso despertó un llamado urgente en la población sobre la atención a los adultos mayores y sobre la importancia de no dejarlos en el abandono. Las autoridades de Majes buscan contactar a la familia de Félix Flores Quispe para darle una solución digna a su situación.