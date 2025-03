La extorsión ha aumentado en Perú, afectando tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresarios. En los últimos años, diversos sectores, como el transporte, el comercio ambulante y la construcción, han sido blanco de bandas criminales que exigen pagos a cambio de "protección". Este fenómeno ha generado un clima de inseguridad, obligando a muchos emprendedores a cerrar sus negocios o a buscar medidas de seguridad adicionales.

Este es el caso de una vendedora ambulante de Ancón, quien grabó el preciso instante en que una mujer le exigió el pago de un cupo para seguir laborando sin problemas. "Van a pagar un cupo de S/35 a partir de mañana", se escucha decir a la mujer. Sarcásticamente, agregó que, si quería, podía llamar a "fiscalización, a la presidenta o a sus propios abogados".

Vendedora ambulante enfrenta a extorsionadora

La vendedora ambulante, algo nerviosa, le respondió que lo mejor sería que se pusiera a trabajar como todos. "Nos sacamos el ancho de sol a sol para ganarnos el pan de cada día. Acá no ganamos lo suficiente como para que… trabajamos para comer día a día. Si no trabajamos, no comemos".

La extorsionadora replicó que ya no le pagarían a la Municipalidad, sino a ellos. "A partir de ahora me van a pagar a mí, porque este no es un cártel de narcos, es el cártel de la justicia", afirmó. Ante esto, la vendedora ambulante prefirió cortar la conversación. Al notar que estaba siendo grabada, la extorsionadora le exigió que borrara la grabación, momento en que el video se corta.

Usuarios en redes piden intervención urgente de la PNP

El video, publicado en TikTok por la cuenta jairomeza022, recibió numerosos comentarios sobre el incidente, en los que se exigía una pronta intervención de las autoridades.

Diversos internautas exigieron la identificación de la señora. Foto: Composición LR/ TikTok

Extorsión en aumento: Lima registró 796 denuncias en enero, según SIDPOL

Según datos del Sistema de Registro y Control de Denuncias (SIDPOL), solo en enero de este año se registraron 796 denuncias por este delito en Lima Metropolitana.