Mayorista de cervezas en El Agustino es extorsionado con S/15.000 y anuncia: "Hoy iré a marchar, los delincuentes no son más"

En el distrito limeño de El Agustino, un vendedor mayorista de cervezas y bebidas gaseosas está siendo extorsionado por delincuentes, quienes le exigen un monto de S/15.000 para no atentar contra su negocio. Asimismo, el comerciante denuncia que los sujetos conocen el nombre de su familia.

"Me dicen que si no cumplo, atentarán contra mis hijos, mi familia y mi propia vida. No podemos trabajar tranquilos. Años atrás no era así. Las autoridades no pueden permitir estas cosas", sentenció el comerciante para América Noticias. Afirma, que ya ha denunciado el hecho ante la Dirincri y comisaría del distrito

Roberto Torres, quien hace 10 años tuvo que volver a su natal Chachapoyas por las amenazas que recibió, ha revivido un acontecimiento que esperaba no volver a repetir. Delincuentes en El Agustino amenazan su negocio de cervezas y bebidas gaseosas, exigiendo el pago de S/15.000 para "dejar trabajar" al comerciante.

Debido a la extorsión de la cual es víctima, Torres decidió denunciar el hecho ante la Dirincri. En esa línea, afirma que el único modo de combatir la delincuencia es que quede registro de la misma. "No podemos permitir que las bandas sigan creciendo", sostiene.

Asimismo, Roberto Torres confirma su participación en la marcha del día de hoy, pues sostiene que es la forma de hacer escuchar sus reclamos. "Hoy iré a marchar; los delincuentes no son más que nosotros", indicó. Además, instó a las autoridades a realizar su trabajo de reducir la tasa de criminalidad. "¿Qué están esperando? ¿Que extorsionen a su familia para que recién hagan algo?", finalizó.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.