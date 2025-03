Un incendio de gran magnitud en Barrios Altos, que comenzó hace 18 días, continúa afectando la vida de los vecinos de la zona. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, las llamas se prologaron por varios días, generando preocupación por la exposición al humo tóxico y el riesgo de nuevos colapsos en las estructuras afectadas.

La situación se ha vuelto crítica en la quinta Santa Rosa y áreas aledañas, donde los residentes viven con el temor constante de que el fuego se reavive. Recientemente, se reportaron llamas en una de las estructuras colapsadas, lo que ha incrementado la alarma entre los habitantes, quienes exigen respuestas y soluciones inmediatas.

Vecinos de Barrios Altos afectados por humo tóxico tras incendio

El impacto del incendio no solo se limita a la destrucción material, sino que también afecta la salud de los vecinos, quienes están expuestos al humo tóxico del lugar. En ese sentido, varios residentes se encuentran preocupados por la situación en la que se encuentran. La falta de medidas efectivas para controlar este problema ha generado un clima de incertidumbre.

"Nosotros queremos que nos ayuden. Dos puntos claros, que vengan para que saquen esas estructuras y escombros para tener tranquilidad. Nosotros no podemos vivir así, estamos ahorita en una angustia terrible para dormir, para todo. A partir de las 5 de la tarde sale un olor que no se soporta, en la noche es peor. Todas las paredes se están humedeciendo de la tanta agua. Todos estamos perjudicados. No tenemos a dónde ir, ni ayuda de nadie, nos tienen olvidados", sostuvo una vecina, quien afirma tener problemas respiratorios producto del humo tóxico.

Más de 100 almacenes y 500 depósitos clandestinos en Centro de Lima

Tras el incendio ocurrido en Barrios Altos, que movilizó a más de 400 bomberos para controlar la situación, las autoridades han iniciado una exhaustiva inspección de los inmuebles en el Centro de Lima utilizados para la venta de productos. Según el dominical Cuarto Poder, se han identificado más de 100 almacenes y 500 depósitos que operan en construcciones ilegales en esta zona del país. Muchos de estos establecimientos presentan un grave riesgo, ya que están saturados de mercadería inflamable y carecen de ventanas, así como de sistemas de seguridad adecuados para prevenir incendios.

"Se comenzó a propagar a los otros almacenes porque tenían puro material inflamable. No había ningún sistema de seguridad de contingencia. No había nada. Puede creer con nuestras máquinas, era imposible entrar", declaró Juan Carlos Morales, jefe de Bomberos.

