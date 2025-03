Incendio en el Centro de Lima persiste tras casi siete días y bomberos anuncian su retiro mañana

Bomberos se retirarán mañana del lugar, independientemente de si el siniestro se ha extinguido o no. Foto: LR

A casi siete días del inicio del voraz incendio en el jirón Cangallo, en el Cercado de Lima, los bomberos de Lima y Callao han trabajado arduamente por turnos para sofocar las llamas. Sin embargo, el comandante de la institución anunció que mañana, lunes, a las 6:00 p. m., se retirarán del lugar, independientemente de si el siniestro ha sido completamente extinguido.

La decisión de los bomberos responde a la falta de recursos y al poco respaldo de las autoridades, cuya inacción ha dificultado el control definitivo del incendio.

El vocero de la MML señaló que el colapso de los edificios dificulta la labor de los bomberos.

Falta de apoyo

“Nosotros nos vamos mañana a las 6 de la tarde. Hemos ampliado el período más, terminábamos mañana a las 6 a.m., pero hemos ampliado hasta las 6 p.m., es decir, una semana completa. Si la gente que tiene que hacer su trabajo no lo hace, nosotros no podemos hacer más”, indicó el comandante territorial de los Bomberos de Lima y Callao, brigadier Alfonso Panizo.

“¿Qué más vamos a hacer? Quedarnos una semana más esperando que alguien licite una demolición, esperando que alguien administrativamente vea cómo resuelve el tema. ¿Esa es la respuesta de desastre que tiene el país? Puro espectáculo, puro show”, agregó Panizo.

El incendio se concentra en tres puntos críticos, siendo el más preocupante un edificio de nueve pisos que ha colapsado parcialmente. La estructura inestable representa un grave riesgo para los hombres de rojo, quienes no pueden acceder sin exponerse a un posible derrumbe.

El comandante Panizo advirtió que la caída de varios niveles ha vuelto imposible cualquier maniobra segura. “Nadie puede ingresar a trabajar ahí porque ese edificio está prácticamente suspendido en el aire”, afirmó, subrayando el peligro extremo que enfrentan.

A pesar de las dificultades, los bomberos han trabajado con maquinaria facilitada por la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la falta de equipos especializados ha ralentizado el avance. Según el comandante Panizo, aunque se han realizado esfuerzos, los recursos disponibles no han sido suficientes para enfrentar el incendio de manera efectiva.

Uno de los mayores obstáculos ha sido la escasez de cisternas. “Si no tenemos diez cisternas una detrás de la otra, este incendio va a seguir durando”, advirtió.

A pesar que el día martes se emplearon hasta 30 unidades, el suministro ha sido insuficiente.