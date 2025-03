No hay garantías. Durante la mañana de este jueves 20 de marzo, decenas de padres de familia se congregaron en los exteriores del colegio público Juan Vivanco Amorín, en el distrito de Ate, preocupados por la inseguridad ciudadana a la que están expuestos sus menores hijos y la falta de personal para las labores de vigilancia y limpieza del centro educativo.

Una noche antes del plantón, hicieron uso de candados y cadenas que colocaron en las instalaciones de la institución como señal de protesta para expresar su indignación ante el Ministerio de Educación (Minedu), bajo la gestión de Morgan Quero, por su inacción. Argumentan que el director les indicó que no cuentan con el presupuesto para contratar personal de seguridad.

Clases suspendidas por inseguridad en Ate

Ante la preocupante situación que se vive en el colegio Juan Vivanco Amorín, el mismo que fue remodelado a inicios del 2024 por un monto de S/39.5 millones, los padres tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a clases, pues no existen garantías para su seguridad. "No hay seguridad, hemos tenido que tomar estas medidas para que el Gobierno nos escuche", señaló una madre.

"Padres vivanquinos en pie de lucha" es el lema que marca la movilización de decenas de ellos, en su mayoría, pertenecientes a la Asociación de Padres de Familia (Apafa). No solo escolares, sino también personal administrativo y docentes no podrán ingresar a la institución desde este jueves 20 de marzo, según precisa el comunicado compartido por los padres.

Marcha hacia el Minedu y un reclamo de cientos de padres

Tras la llegada de los padres de familia al Minedu, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intentaron replegarlos y disuadir la protesta, argumentando el actual estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana. Asimismo, se instalaron rejas que impiden el pase. como respuesta, levantaron pancartas y carteles para ser escuchados: "Queremos seguridad para nuestros niños".

Foto: Rosa Quincho/La República

"Dina, escucha, nuestros niños no estudian", "Si no hay seguridad, los niños no estudian", son algunas de las frases que se oyen frente al Minedu, a fin de que la institución de Ate cuente con personal de seguridad ante la ola de extorsiones y criminalidad que tiene en la mira a cientos de colegios de la capital, los mismos que en muchos casos, han sido escenario de asesinatos.

En tanto, la dirigente nacional de la Apafa del cono Este, Ila Lania, contó a La República que no es el único colegio de esta zona de Lima que no tiene seguridad. “Están atropellando los derechos de los niños, más de 1.000 niños no han asistido hoy al colegio por falta de seguridad”. "No tienen vigilantes, personal de limpieza y auxiliares. ¿Qué ha hecho la UGEL? Es una contravención a la Constitución Política", añadió.

Padres deben pagar su propia seguridad en colegios

Lania precisó que de cinco colegios bicentenario inaugurados en el cono Este, los padres deben pagar su propio personal de seguridad porque los centros educativos no cuentan con el presupuesto: "¿Cómo es posible que deban despojarse de 30 o 40 soles para pagar la vigilancia? Este colegio (Juan Vivanco Amorín) no es bicentenario, pero ha sido construido recientemente, debe entrar en el presupuesto".

