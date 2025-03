¿Serenos con armas de electrochoque? Tres especialistas analizan proyecto del Congreso y advierten: "Deben ser entrenados"

"No son no letales porque esas armas, mal usadas, también pueden matar a una persona", indica César Ortiz, especialista en seguridad ciudadana. Foto: composición LR/Municipalidad de Surco

Esta semana, la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República aprobó, con una amplia mayoría, un dictamen que propone permitir a los serenos municipales de todo el país el uso de armas de electrochoque en el desempeño de sus tareas y funciones.

El dictamen está conformado por los proyectos de ley 07874/2023-GL (planteado por la Municipalidad de Santiago de Surco, liderado por Carlos Bruce) y 10075/2024-CR (del congresista Diego Bazán Calderón).

En resumen, la propuesta modifica el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley 31297, que regula el Servicio de Serenazgo Municipal. Según esta norma, los serenos pueden utilizar, según los recursos de cada municipalidad, medios de defensa como grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas.

A esta lista se sumaría, de ser aprobado en el Pleno, el uso de armas de electrochoque, pistolas paralizadoras que serían usadas en situaciones de alto riesgo, según sustentó el alcalde de Surco, Carlos Bruce.

Especialistas analizan uso de armas de electrochoque

Mariano González, abogado y exministro del Interior, cuestionó el dictamen del Congreso que busca autorizar el uso de armas de electrochoque por parte de los serenos. Según él, esta iniciativa es una medida aislada que carece de un enfoque integral para combatir de manera efectiva la delincuencia.

"Creo que es parte de un gran paquete de buenas intenciones, que no necesariamente van a solucionar el problema de la inseguridad. Creo que estas iniciativas de forma aislada es solo eso, buenas intenciones", sostuvo en conversación con La República.

"Lo que sucede es que hay lugares donde los serenos han tenido capacitación y otros no. (...) Es un arma que reduce. Sin embargo, considero que lo que se requiere es que el Estado en su conjunto tome medidas mediante estrategias y tácticas. Pero esto constituye un hecho aislado (...) Básicamente es un paliativo", insiste.

Por su parte, César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, cuestionó la efectividad de esta propuesta y señaló que "el Congreso de la República lamentablemente no tiene una visión holística de esta problemática que está atravesando el país y en cuanto a la inseguridad ciudadana". Además, advirtió que las armas de electrochoque pueden representar un peligro si no se utilizan adecuadamente: "No son no letales porque esas armas, mal usadas, también pueden matar a una persona. Entonces, es un absurdo", comentó.

El especialista también enfatizó que, aunque estas armas podrían ser útiles en ciertos escenarios, su impacto sería limitado frente a la delincuencia organizada. "Todo suma, pero se tendría que estudiar bien, el entrenamiento, la capacitación, permanente supervisión. Más que todo, estas armas van a ser usadas para los civiles. Jóvenes que han tomado alcohol o drogas, con eso lo pueden neutralizar. Pero si el Congreso está pensando que con eso va a enfrentar a un sicario, es un absurdo. No es lógico", indicó Ortiz Anderson.

El experto cuestionó la falta de una estrategia integral por parte del Gobierno para combatir la inseguridad. Según él, "este gobierno no tiene una política de Estado anti-delito clara. No la tiene. Está sin rumbo. Lo primero que se tiene que hacer es ver la realidad del país", afirmó.

Finalmente, el coronel (R) Jorge Mejía, exjefe de la División de Secuestros de la PNP, considera que el uso de armas de electrochoque por parte de los serenos podría ser una medida positiva para mejorar la seguridad ciudadana. Según el especialista, la creciente violencia con la que operan los delincuentes hace necesario el uso de herramientas que permitan neutralizarlos de manera efectiva. "Todo lo que contribuya a la defensa y a la seguridad, en este caso de la comunidad, yo creo que es positivo porque la violencia con que actúan los delincuentes y la forma en que se resisten al ser intervenidos, requiere de la utilización de estos aparatos electrónicos. Si van a venir a sumar, perfecto", señaló.

No obstante, Mejía advierte que la implementación de estos dispositivos debe estar acompañada de una capacitación rigurosa para los serenos, con el fin de evitar su uso indebido. "Para el uso de estos aparatos electrónicos, (los serenos) deberían ser debidamente entrenados para utilizarlo en el momento correcto y con las personas indicadas", explicó.

El exjefe policial enfatizó que la correcta aplicación de estas armas debe considerar el perfil de la persona intervenida y el nivel de peligro que representa. "Porque de repente le pueden aplicar a una señora porque se puso malcriada. Hay que identificar a las personas, dependiendo de las circunstancias y el grado de violencia que representen y el perfil. Porque una cosa es intervenir a una mujer embarazada y otra a un tipo que está con un arma cortante", concluyó.