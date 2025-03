Con información de Paolo Peña

Jessica Córdoba perdió la vida tras someterse a una lipoescultura en el Centro Médico Sánchez de Puerto Maldonado en enero del 2025. A pesar de que la clínica admite complicaciones, niega cualquier error durante la cirugía realizada por la doctora Fabiola Sánchez, lo que ha desatado la incesante lucha por parte de la pareja de la mujer, quien hasta el momento sigue buscando justicia.

La familia de Jessica ha denunciado irregularidades en el manejo de su caso, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si hubo negligencia por parte del personal médico involucrado. "Yo voy a seguir luchando hasta el final porque lo único que quiero es justicia para mi señora", sostuvo Rony, esposo de Jessica Córdoba.

Intervención quirúrgica que terminó en muerte

Según los informes y el testimonio del esposo de Jessica, ella llegó a la clínica con la esperanza de realizarse una lipoescultura. Sin embargo, horas después de la operación, comenzaron a surgir complicaciones que llevaron a su traslado de emergencia al hospital Santa Rosa. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, la madre de familia no logró sobrevivir.

"Yo dejé a mi señora en la clínica Sánchez porque la doctora me dijo que iba a estar en buenas manos (...) mi esposa entró caminando. Ella dejó mi número en caso de emergencia para que me llamen. 'Yo voy a despertar a las 10 de la noche y te llamo para ver si te quedas o no', me dijo. Llegó la hora del día sábado, llamé y escribí a mi señora y no me contestó", sostuvo el esposo de Jessica.

De acuerdo al testimonio, el esposo creyó que Jessica aún estaba anestesiada. Por ello, al día siguiente decidió ir a recogerla de la clínica luego de abrir el negocio de ambos. "Como a las 10 a.m. ingresa una persona a mi negocio y me dice que mi esposa ha fallecido. Me pasan la llamada (en la que estaba la señora) y me dicen que vaya al hospital. De esa manera yo me he enterado, a pesar de que dejé mi número como contacto de emergencia (...) Cuando pregunté en el hospital, me dijeron que mi señora ya estaba en la morgue", acotó la pareja de la mujer con una clara indignación, pues no se identificó quien trasladó a Jessica Córdoba.

Esposo clama por justicia a las autoridades

Los familiares de Jessica Córdoba se han mostrado indignados por lo sucedido durante enero de este año por esta presunta negligencia médica que se encuentra en investigación. Ellos aseguraron que el Centro Médico Sánchez nunca les dio aviso de lo que estaba pasando con la madre de familia. Pese al lento proceso judicial, el esposo de Córdoba continúa luchando por justicia.

"Mi vida y la de mi hijito está destrozada porque todos los días él pregunta por su madre. Todos los días hace referencia a ella. Me han quitado a una persona que realmente amo. Han dejado a un niño de ocho años huérfano (...) trato de llenar ese vacío, pero no puedo porque le hace falta su madre", lamentó el padre de familia.

"Voy a seguir luchando hasta que haya un pronunciamiento y saber quién es el culpable. La doctora (Fabiola Sánchez) dice que ha operado bien. Entonces ¿por qué se ha muerto mi señora? ¿Por negligencia? Las personas que han intervenido hasta ese momento no estaban bien acreditadas. La única era la anestesióloga", puntualizó.

La doctora involucrada no estaba inscrita como cirujana plástica durante la intervención

Se conoció que la doctora Fabiola Sánchez no figuraba como cirujana plástica en el Colegio Médico del Perú cuando se llevó a cabo la cirugía estética de Jessica Córdoba. "La doctora, hasta ese entonces, no estaba inscrita como cirujana plástica en el CMP. Recién se ha inscrito, la operación fue el 18 y ella se inscribió el 27. Lo único que queremos es justicia para mi señora y para mi hijito porque este caso le pude suceder a cualquiera", finalizó el esposo de la víctima.

