Tras las declaraciones de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, sobre el pago que deberían hacer alumnos de colegios privados al ingresar a la Decana de América, especialistas se han manifestado para dar su postura sobre la posible medida que exigiría un pago de ingreso y mensualidad para algunos estudiantes.

“¿Cómo es que viniendo alumnos de colegios privados puedan tener una educación gratuita en el Estado? Pero eso es lo que se da y eso es lo que muchas veces los alumnos reclaman: gratuidad. Pero me parece injusto”, dijo Ramón. Personalidades del sector de educación e incluso expertos vinculados Universidad de San Marcos se pronunciaron por esta afirmación.

Según Jerí Ramón, la UNMSM debe ser la casa de estudios de las personas que no cuentan con recursos económicos, por lo que, alumnos de colegios privados deberían pagar. “La gratuidad debe ser para aquellos que no tienen y, para tener una mejor calidad de docentes y pagarles mejor también, deberíamos cobrar a todos los alumnos que vienen de los colegios privados”, aseguró.

¿Qué opinan los expertos sobre la propuesta de rectora Jeri Ramón?

Idel Vexler, exministro de Educación

"Son desafortunadas las declaraciones de la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón, respecto a la posibilidad de cobrar pensiones diferenciadas a alumnos que provengan de colegios privados. Esta medida resultaría discriminatoria y privatista, ya que atentaría contra la equidad entre los estudiantes, al imponer pagos a unos mientras otros quedarían exonerados."

"Los padres ya hacen grandes esfuerzos para costear la educación de sus hijos en universidades privadas y que, en el caso de San Marcos, debería ser el Estado el que garantice un mayor presupuesto para evitar que los alumnos asuman ese gasto. La propuesta no debería ejecutarse y la rectora debería reconsiderar su postura, pues, sus declaraciones no habrían sido bien pensadas."

“La realidad de todas las familias peruanas no son iguales, no todos los padres cuentan con los mismos ingresos, así sus hijos provengan de colegios privados. Las declaraciones (de la rectora Ramón) no habrían sido pensadas y debería desistir en su plan, ya que, se discrimina a estudiantes al pedir que solo un grupo sea el que pague."

Marco Carrasco, docente de Economía y Desarrollo

"Esta medida es una simplificación y no puede generalizarse a todos los estudiantes provenientes de colegios privados. La UNMSM es vista como una universidad de todas las sangres e imponer pagos afectaría su esencia inclusiva, además de desvirtuar el principio de meritocracia que rige a las universidades públicas."

"Esta medida generaría una segmentación entre los estudiantes y aunque la intención no sea negativa, la propuesta está basada en la desinformación. La educación pública fomenta el civismo y el sentido de pertenencia en sus egresados, quienes buscan retribuir a la sociedad tras culminar su formación en la Decana de América. La discusión sobre el acceso y financiamiento de la educación debe abordarse con mayor profundidad y sin caer en planteamientos reduccionistas".

José Luis Gargurevich, exviceministro de Educación

"Estas instituciones (las universidades públicas) deben ser sostenidas con recursos del Tesoro Público y no con aportes directos de los estudiantes. La universidad pública es un bien común que garantiza el acceso a la educación sin afectar la economía de las familias, por lo que trasladar costos a los alumnos sería cambiar su naturaleza y restringir oportunidades."

“La universidad pública es un bien público. Es para todos. Le vas a cobrar directamente al bolsillo de los estudiantes, cuando esta exigencia debería darse con el estado. Se afecta el bolsillo de las familias. Si una universidad pública empieza a recibir dinero y consigue tanto logros como objetivos, nada la impide aumentar las vacantes y aceptar más alumnos de colegios privados, ya que, la universidad va a depender de estos recursos”, agregó.

"Se debe volver a un modelo basado en incentivos por cumplimiento de objetivos y mejora académica, con la participación del Estado y organismos como Sineace y Sunedu. Una mayor inversión permitiría aumentar vacantes sin depender de pagos estudiantiles. Si eliminas la oferta pública de calidad, le quitas acceso a la educación a una gran parte de la población. La solución no está en los bolsillos de los estudiantes."

Finalmente, si bien San Marcos aseguró que esta propuesta solo es una opinión personal de la rectora Jerí Ramón, la preocupación se instaló en postulantes y padres de familia, quienes ven con cierta suspicacia una futura aprobación a la medida.

