Buses de la Línea 73 paralizan servicio por amenazas de muerte a choferes: "Es la última advertencia"

Los conductores de los buses de la Línea 73 paralizan sus servicios este 14 de marzo debido a que recibieron diversas amenazas de muerte por parte de extorsionadores. Los delincuentes les dejaron un mensaje amenazante. En esta carta exigen a la empresa Etupsa 73 comunicarse con ellos para "negociar" el cobro de cupos y la "seguridad" de los trabajadores.

"Sres. Conductores de la empresa 73 esta es la última advertencia. No queremos 'matarlos' dígale a su gerenta que se comunique. Es la última advertencia sino van a morir y no vamos a parar hasta que se comunique la señora. Atte: Los Papis", se lee en la nota que dejaron los criminales.

Extorsionadores amenazan de muerte a choferes de la Línea 73

Los conductores revelaron que el mensaje fue dejado por unos sujetos que asaltaron una unidad de la Línea 73 en la zona. Asimismo, informaron que, en otro momento, un trabajador fue amedrentado.

"Tengo entendido que una unidad los han asaltado y le han dejado un mensaje para la empresa. La otra vez también un carro que salió del norte, una moto le ha cerrado y le ha dicho: 'ustedes no entienden, así que regrésate o te mueres'. Él se tuvo que regresar", manifestó uno de los choferes.

Además, pidió que la compañía garantice la seguridad de los empleados y que exponga acerca de las acciones que llevará a cabo ante las extorsiones y atentados en su contra. "Ella es la vocera, ella es la que tendría que tomar la decisión, pero no se manifiesta, no dice nada. La empresa no se manifiesta, no dice nada. El trabajador está velando por su salud. Hoy y mañana no vamos a salir", manifestó.

Envían otro mensaje a los choferes de la Línea 73

Otra banda delincuencial envió un video a los conductores de la empresa 73, luego de que sean amenazados por los criminales que se identifican como 'Los Papis' y decidieran paralizar sus operaciones. En el clip se observa una nota que dice lo siguiente: "Choferes y administradores de la empresa 73 pueden trabajar tranquilos, tienen todo nuestro respaldo. Nosotros estamos en contra de la extorsión. Para los que se hacen llamar Los Papis dejen su número para comunicarnos".

Cabe señalar que, este video termina enfocando una gran cantidad de armas de fuego y el siguiente mensaje escrito con balas: "Estamos con la 73". Esta organización criminal estaría intentando ganar terreno en la zona. Para ello, les ofrece una supuesta "protección" a la compañía.