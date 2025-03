AR-15, el polémico rifle semiautomático utilizado por extorsionadores en Trujillo

En medio de un mitin político, los disparos se confundieron con el discurso de Donald Trump, en setiembre del 2024. Al ex mandatario y hoy presidente de los Estados Unidos lo habían intentado asesinar. El atacante, que fue neutralizado por el servicio secreto, utilizó un rifle semiautomático AR-15, similar a los que delincuentes vienen utilizando para extorsionar a transportistas y empresarios en Trujillo, La Libertad.

Los extorsionadores enviaron a los choferes de la empresa de transporte Nuevo California un video en donde muestran dos de estos armamentos e indican que “si no les dan una solución matarán chofer por chofer”.

“Perro ctm, esto va para todos los socios de la empresa Nuevo California, hasta hoy día quiero que me den una solución, si no me dan una solución voy a matar chofer por chofer, acá yo quiero la seguridad de las zonas de El Milagro y La Esperanza, de lo contrario se lo voy a demostrar con hechos de sangre”, manifiesta uno de los hampones, con voz distorsionada.

El gerente de esa empresa de transportes, Carlos Blas, dijo que “desde el 28 de febrero venimos sufriendo amenazas a través del teléfono o WhatsApp. Literalmente no ha venido a la parte administrativa, lo están dirigiendo a los choferes. En total son unos 250 conductores”.

También indicó que han solicitado seguridad y las garantías para poder trabajar. “Nosotros no vamos a ceder a estos chantajes”, precisó.

Esta amenaza fue confirmada por el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena. "Ya hemos tomado contacto con dirigentes de la empresa, se ha recibido la denuncia correspondiente. Está en proceso de investigación", afirmó.

El periodista e investigador, Yuri Castro, sostiene que este tipo de armamento, por ley, está clasificado en Perú como arma de caza y seguridad en zonas rurales. “Sin embargo, ha pasado de ser un recurso en la minería ilegal de Pataz a convertirse en una herramienta de terror en las calles de la ciudad de Trujillo”, manifiesta con suma preocupación.

“Lo advertí en varios reportajes. Las bandas en Trujillo poseen fusiles R-15 que en EEUU han sido usados en matanzas. Desgraciadamente, tal como lo advertí, en Perú es considerado R15 como arma de caza y para seguridad en zona rural”, dijo en su cuenta X.

Frente a estas amenazas, los sindicatos de transporte han protestado, exigiendo mayor intervención del Estado para frenar la proliferación de armas de grueso calibre en manos del crimen organizado.

Un armero de la Policía Nacional, consultado por La República, indicó que a diferencia de un disparo con arma corta, como una pistola de 9 milímetros, que deja un orificio de entrada con trayectoria recta hacia otro orificio igual de salida, los disparos de AR-15 destrozan completamente a la salida de la bala, lo que produce sangrados y destrucción masiva de tejidos, señalan expertos.

El impacto de un disparo de AR-15 puede ‘demoler’ órganos internos y huesos, indicó.