Mujer de 81 años es desalojada por su hijo en Jesús María y pasa la noche en la calle: "No tengo a dónde ir"

Pascuala del Carmen Quiero, una mujer de 81 años, pasó la noche en la calle después de que su hijo de 42 años la desalojara de su vivienda, ubicada en el jirón Huayna Cápac 1237, en el distrito de Jesús María. La anciana optó por resguardar sus muebles y pertenencias en plena vía pública, acompañada de un cartel que ha conmovido a los vecinos de la zona: "Mi hijo me desalojó de mi propiedad".

Las cámaras de ATV llegaron al sitio y captaron cómo la mujer, que se resiste a dejar la casa donde ha vivido gran parte de su vida, se manifestaba en contra del desalojo frente a su hogar. "No tengo a dónde ir porque esta es mi casa. Yo no quiero ir a un albergue ni asilo porque estoy bien todavía", expresó la madre entre lágrimas.

Según relata, la pesadilla comenzó hace algunos años cuando regresó de visitar a sus hermanos en Chile. Su hijo, un abogado del Ministerio Público, había cambiado las cerraduras de la propiedad, lo que obligó a la anciana a entrar al lugar escalando por una pared que colinda con la casa de un vecino.

"Mi hijo me dijo que él era el posesionario, no yo. Y yo soy la dueña, esta es mi casa donde vivo desde hace 60 años. Yo la compré antes que mi hijo naciera. Yo los procreé acá. ¿Cuánto les ha costado la casa a ellos? Que me digan cuánto les costó, porque yo la compré con mi marido en préstamo hipotecario, y ahora se vienen a adueñar de toda la casa", expresó a ATV.

Pascuala revela que, a raíz de una resolución del Poder Judicial en la que su hijo la acusó de usurpación, fue desalojada el 10 de marzo, y todas sus pertenencias fueron arrojadas a la calle. Durante este desafortunado suceso, también afirma que desaparecieron 3.000 soles que tenía ahorrados, así como el medicamento que necesita para controlar su diabetes.

Nuera reconoce que el 50% de la vivienda es de la adulta mayor

Según lo señalado en la transmisión, que se extendió por casi una hora, ATV intentó ponerse en contacto con el hijo de Pascuala del Carmen Quiero, pero no recibió respuesta. No obstante, fue su pareja quien decidió pronunciarse. En un primer momento, acusó a su suegra de necesitar atención psicológica y justificó el desalojo alegando que la mujer era agresiva. Sin embargo, reconoció que el 50% de la propiedad le corresponde a la persona mayor.

"La señora ha abandonado varias veces el hogar. No se puede vivir con una persona violenta, tiene que pasar por atención psicológica. El 50% es de la señora y el 50% es de los hijos. A ella la han desalojado por el delito de usurpación. Ella podía entrar, pero hablando, dialogando, pero no, ella vino y cerró todo", comentó a las cámaras de ATV.

Es importante señalar que la nuera proporcionó dos resoluciones de la Corte Suprema de Lima al noticiero, en las cuales se confirma que, tras el fallecimiento del padre del hijo de Pascuala, el 50% de la propiedad pertenece a la adulta mayor y el otro 50% a los hijos. En otro documento de 2023, se determina que la anciana es responsable del delito de usurpación agravada, recibiendo una pena de cuatro años de prisión suspendida, además de una obligación de pago por reparación civil.