Bailaba marinera y ahora no puede moverse: perro ataca en la pierna a niña de 11 años en SMP

Una menor de 11 años sufrió un ataque de un perro pitbull en el distrito de San Martín de Porres, lo cual ha generado preocupación entre sus familiares. La madre de la niña denuncia que el dueño del animal se ha desentendido del caso, dejando a la menor sin la atención necesaria.

El ataque, que ocurrió en un momento inesperado, ha dejado a la escolar con lesiones en ambas piernas, impidiéndole movilizarse para asistir a la escuela. La situación ha llevado a la familia a tomar acciones legales contra el propietario del perro, quien ha mostrado una actitud indiferente ante el sufrimiento de la niña.

Niña de 11 años es atacada por pitbull en SMP

La menor, quien ha ganado distintas competencias de marinera a nivel nacional, no puede movilizarse con facilidad luego del ataque de un perro de raza pitbull que le ha dejado 12 puntos en una de sus piernas. Ante lo sucedido, la madre de la niña exige el apoyo de las autoridades, pues su hija no podrá retornar a sus clases escolares este 17 de marzo al no poder caminar.

"Estoy bastante angustiada con todo esto que está pasando con mi menor hija, ya que este perro la ha atacado de la nada. El dueño, hasta el momento, no se hace cargo de nada", sostuvo la madre de familia, quien mostró la denuncia que realizó contra el dueño del can. "El perro casi la mata", acotó. De igual forma, sostuvo que la salud de su menor hija es complicada, pues habría presentado fiebre y náuseas.

Dueño del can no se estaría haciendo responsable

De acuerdo con la denuncia mostrada por la madre de familia, el ciudadano, identificado como Andrés Huamán, no se estaría haciendo cargo de los daños que ocasionó su mascota. Además, los familiares de la menor exigieron el carné de vacuna del can, pero el dueño nunca se lo habría mostrado. "Ese perro la ha ataco a matar, ella ha sido muy valiente pensando que no le mordería. Si ella hubiera estado sola, mi hija no estaría acá (...) Y el perro sigue en su casa".

"Él dice que va a hacerse responsable, pero ya ha pasado más de cuatro días y hasta hoy no viene. Yo no voy a esperar la santa voluntad de que él venga. Tampoco voy a ir a tocarle la puerta a decirle las medicinas que voy a comprar. Él es quien debe estar interesado", agregó la madre de familia, quien espera que se haga justicia tras el ataque que sufrió su menor hija.

