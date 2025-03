Apenas un mes después del caso de Santiago Yuejin Lau Puente, un adolescente de 14 años que se ahogó en la playa La Ensenada en Chilca, un nuevo accidente enluta a otra familia en la costa limeña. Anthony, un adolescente de 16 años, desapareció en las aguas de Playa Grande, en el distrito de Santa Rosa, Lima, tras lanzarse al mar para auxiliar a su hermano menor y a un amigo, quienes eran arrastrados por la fuerte corriente.

Los familiares y una vecina habían acudido al balneario para disfrutar de los últimos días de vacaciones, pero la marea dificultó el rescate. A pesar de la rápida intervención de los salvavidas, quienes lograron poner a salvo a los dos menores, Anthony fue arrastrado por el oleaje y no pudo salir del agua.

Búsqueda incansable

Desde la tarde del lunes 3 de marzo, día en que ocurrió la tragedia, equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda en la zona. Salvavidas, autoridades y voluntarios recorren la playa con la esperanza de hallar al adolescente.

El padre de Anthony, César Yaya Lobatón, permanece en el lugar con la esperanza de recuperar el cuerpo de su hijo. "No lo puedo creer, es algo duro, pero tengo que sacar fuerzas", expresó. En medio del dolor, pide que no se detengan las acciones de búsqueda. "Nosotros lo que queremos es que no nos abandonen, que estén al pendiente, porque yo sé que el mar me lo va a devolver y quiero darle una sepultura".

Otro caso que conmocionó al país

La desaparición de Anthony Yaya Lobatón trae a la memoria un caso reciente ocurrido en otra playa de Lima. El 2 de febrero de 2025, Santiago Yuejin Lau Puente, un adolescente de 14 años, se ahogó en la playa La Ensenada, en Chilca, tras ser arrastrado por la corriente mientras surfeaba con un amigo.

A pesar del despliegue de salvavidas y de un helicóptero de rescate, las condiciones climáticas adversas dificultaron la localización del menor. Fue su propio padre quien, tras más de una semana de intensa búsqueda, encontró su cuerpo en la orilla el 10 de febrero.

