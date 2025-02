El fin de semana, lo que parecía ser una tarde agradable para un grupo de amigos en la playa Costanera de Chorrillos estuvo a punto de transformarse en una tragedia. Un joven identificado como Rodrigo Daniel Tolentino Casaverde estuvo a punto de morir ahogado mientras disfrutaba del mar, pero la intervención oportuna de un salvavidas y del personal del Servicio de Playa de la Municipalidad de Chorrillos evitó que el desenlace fuera fatal.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando la tarde ya comenzaba a declinar. Los gritos de auxilio de dos amigos que estaban con el joven en ese momento alertaron a los presentes. En pocos minutos, el joven había sido arrastrado por las olas, sin poder moverse ni reaccionar debido al calambre que le afectó. La situación fue captada por las cámaras de videovigilancia de la municipalidad, que monitorizan la seguridad en las playas de Chorrillos.

PUEDES VER: Defensoría del Pueblo pide a Miraflores y Chorrillos más seguridad y salubridad en playas

Intervención del salvavidas y personal municipal

El suboficial PNP César Espinoza, salvavidas asignado al lugar, no dudó en lanzarse al mar para rescatar al joven. A pesar de las fuertes olas y el peligro de la situación, Espinoza logró llegar hasta Tolentino después de algunos minutos de esfuerzo. "No podía moverme, de repente sentí un calambre y el mar que me llevaba. Ya no tenía fuerzas", relató el joven mientras recibía la asistencia médica de parte del personal de Salud del municipio.

El rescate fue inmediato, y los primeros auxilios que recibió Tolentino fueron claves para estabilizar su condición. Tras un diagnóstico preliminar de un dolor intenso en el pecho, el joven fue tratado con masajes y cuidados para asegurar que pudiera moverse nuevamente. Después de algunos minutos, Tolentino se sintió lo suficientemente recuperado como para regresar a su hogar en Chorrillos, acompañado de sus amigos.

Incidente en playa Agua Dulce: madre fue detenida por intentar ahogar a su hijo

Una madre en estado de ebriedad fue intervenida por el Servicio de Playa de la Municipalidad de Chorrillos tras agredir a su pareja y poner en peligro a su hijo de dos años en la playa Agua Dulce. La mujer, con un cuchillo en mano y el niño en brazos, se encontraba en el mar. El incidente ocurrió el sábado 8 de febrero por la mañana, cuando los agentes del serenazgo la encontraron gritando y a su pareja herido. Fue detenida y llevada a la comisaría de Chorrillos para las investigaciones.