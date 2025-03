¿Cómo su vida cambió tras un robo?: conoce al productor peruano que triunfa en EE. UU. organizando festivales

Carlos Ramírez Acosta se ha consolidado como un embajador de la gastronomía peruana en Estados Unidos, destacando la riqueza de sus sabores y tradiciones. A través de festivales gastronómicos de renombre, ha llevado platos emblemáticos como el ceviche y el lomo saltado a un público cada vez más amplio. Su trabajo no solo impulsa la cocina peruana, sino que también fortalece el orgullo cultural de la comunidad peruana en el extranjero.

Originario de Moyobamba, Carlos ha llevado su pasión por la cultura peruana a diversas ciudades estadounidenses. Ha creado eventos que celebran la diversidad de la gastronomía y las tradiciones del país. Su historia es un testimonio de perseverancia y dedicación. Gracias a su esfuerzo, se ha convertido en un embajador de la cultura peruana en el extranjero.

La dedicación de Carlos Ramírez Acosta es un ejemplo de cómo la iniciativa individual puede contribuir significativamente a la promoción de la cultura y la gastronomía peruana en el extranjero. Foto: Andina

Un cambio inesperado en su vida

La vida de Carlos Ramírez Acosta dio un giro inesperado cuando, tras un día agotador, sufrió un robo que lo llevó a replantearse su futuro. "No estaba en mis planes inmediatos hacerlo, pero ocurrió un evento que cambió el destino que en aquel momento tenía trazado", recuerda mientras concedía una entrevista para el medio Andina. Este suceso lo llevó a Estados Unidos, donde encontró una oportunidad para producir eventos que celebran la cultura peruana.

Desde su llegada, Carlos ha trabajado arduamente para establecerse en el competitivo mundo de la producción de eventos. "Inmediatamente puse manos a la obra y, tras los trámites de rigor, comencé a producir", afirmó con orgullo para el citado medio. Su esfuerzo ha dado frutos, y el Perú Fest se ha convertido en una marca que identifica a su país en el extranjero.

La pasión por la cultura peruana

La pasión de Carlos por la cultura peruana se refleja en cada uno de sus proyectos. "PeruFest nace para tratar de hacer crecer la conciencia del público internacional sobre la variedad de alimentos y productos del Perú", explicó. Su objetivo es mostrar que el Perú no es solo el imperio de los Incas, sino un país con una rica biodiversidad que ha dado lugar a una tradición culinaria que evoluciona constantemente.

El festival no solo se centra en la gastronomía, sino que también incluye danzas y música tradicionales, lo que permite a los asistentes experimentar la riqueza cultural del Perú en su totalidad. "Es fomentar lo mejor de las tres regiones de nuestro amado Perú: la costa, la sierra y la selva", añade Carlos.

Un trabajo arduo y gratificante

Carlos produce eventos en diversas ciudades de Estados Unidos y enfrenta un trabajo arduo que requiere meses de preparación. "Me gusta ofrecer excelencia y calidad porque es el Perú el que se muestra a los ojos del mundo", señaló. A pesar de los desafíos, su compromiso con la cultura peruana lo impulsa a seguir adelante.

La historia de Carlos es un ejemplo de cómo la disciplina y un objetivo claro son fundamentales para alcanzar el éxito. "Tienes que trabajar duro, sin excusas en la vida", enfatiza. Su mensaje es claro: a pesar de las dificultades, siempre hay una nueva oportunidad para levantarse y seguir adelante.

Un legado cultural en el extranjero

El trabajo de Carlos Ramírez Acosta no solo promueve la gastronomía peruana, sino que también deja un legado cultural en el extranjero. A través de sus festivales, ha logrado conectar a la comunidad peruana en Estados Unidos y compartir su rica herencia con el mundo. "Es una tarea ardua, pero no me quejo; al contrario, mi país me ha permitido alcanzar sueños que de niño solo soñé", concluyó.

Este tipo de historias es claro testimonio de cómo la pasión y la dedicación pueden transformar vidas y promover la cultura de un país en el extranjero. Su labor continúa inspirando a otros a seguir sus pasos y a mantener viva la esencia de la cultura peruana en el mundo.