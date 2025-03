Los familiares aseguraron que el Ministerio del Interior no los ha contactado, pese a la gravedad de la situación. Foto: Composición LR

Los familiares aseguraron que el Ministerio del Interior no los ha contactado, pese a la gravedad de la situación. Foto: Composición LR

Familias de suboficiales heridos en un enfrentamiento con delincuentes en Huaycán enfrentan una dura realidad: deben costear sus medicamentos y denuncian la falta de apoyo de las autoridades. Dos efectivos se encuentran en estado crítico, mientras sus seres queridos luchan por obtener la atención necesaria.

La noche del 22 de febrero, un operativo contra la banda criminal “Los Gatilleros de Huaycán” dejó a tres policías gravemente heridos. A pesar de la captura de un delincuente, las familias de los agentes heridos enfrentan una crisis económica y emocional, pues hasta el momento no han recibido más que el silencio de las autoridades, incluyendo al Ministerio del Interior.

Policías heridos se debaten entre la vida y la muerte

Entre los heridos se encuentra el suboficial de tercera Brayan René Pérez Barzola, quien presenta politraumatismo craneal y una lesión en la cadera. Su madre ha denunciado que, al llegar al hospital, no recibieron el apoyo necesario para adquirir los medicamentos requeridos. “Nos mandaron a comprar medicinas, pero ninguna farmacia estaba abierta”, expresó con angustia.

Madre de Brayan René Pérez exige la ayuda de las autoridades tras el ataque ocurrido en Huaycán. Foto: Dayana Huerta.

La familia de Pérez Barzola ha tenido que asumir gastos médicos exorbitantes, superando los S/3.000. “Nos han dicho que necesitamos comprar más insumos para su tratamiento”, agregó su madre. El policía herido es padre de dos hijos menores, uno de cinco años y otro de un año y cuatro meses, por lo que su familia teme por el futuro de los pequeños si el suboficial no se recupera.

El suboficial Edwin Huacausi también se encuentra en una situación crítica, con un severo politraumatismo. Su familia ha tenido que cubrir todos los costos de su tratamiento, enfrentando una carga económica abrumadora. “No hay medicamentos, ni apoyo de las autoridades”, lamentó un familiar, quien se siente desesperado ante la falta de recursos.

Edwin Huacausi, efectivo policial que presenta un politraumatismo severo. Foto: Dayana Huerta

Huacausi es padre de tres hijos, y su esposa está embarazada, lo que agrava aún más la situación. Cada día en la unidad de cuidados intensivos representa un gasto de más de S/ 500, un monto insostenible para las familias de los policías, quienes claman por ayuda del Estado.

“Si fuera el hijo de un ministro o un congresista, ya habrían hecho algo, pero como somos gente humilde, nos han dejado solos”, lamentó la madre de Pérez Barzola.

La falta de apoyo por parte del Ministerio del Interior

A pesar de la gravedad de la situación, el ministro del Interior no ha contactado a las familias de los efectivos heridos. “Pido al ministro que por lo menos me dé palabras de aliento”, exclamó la madre de Pérez Barzola, quien se siente abandonada en este momento crítico. Las familias no solo exigen apoyo económico, sino también solidaridad y compromiso por parte del Estado.

Boletas de las medicinas costeadas por los familiares de los policías heridos. Foto: Dayana Huerta

“Señor ministro, no abandone a los efectivos. Podría ser su hijo, y entonces sí se moverían rápido. Solo queremos justicia y apoyo”, manifestaron, demandando justicia y apoyo para sus seres queridos.

El único delincuente capturado se encuentra bajo custodia, pero los demás integrantes de la banda aún están prófugos. Las familias de los policías exigen que se aceleren las investigaciones y que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley. “Exijo que sigan investigando y que los fiscales den la pena máxima a ese delincuente”, sentenció la madre de Pérez Barzola.

Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con el operativo para dar con los demás responsables del ataque. Sin embargo, la angustia de las familias persiste ante la falta de respaldo del Estado.

Circunstancias de lo sucedido en la balacera de Huaycán

Según información brindada por su familia, Brayan Pérez no recibió un impacto de bala directamente. Durante la balacera, el conductor de la motocicleta policial perdió el equilibrio tras recibir un disparo, lo que provocó que Pérez Barzola cayera y sufriera la lesión en el cráneo. Su estado de salud sigue siendo delicado, y las familias esperan que este caso no quede impune.

Las familias de los efectivos heridos claman por el apoyo necesario para la recuperación de los agentes que, cumpliendo su deber, casi pierden la vida. La falta de atención y respaldo por parte del Estado es una realidad que no pueden ignorar.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.