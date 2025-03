El huaico que sorprendió a los vecinos de Punta Hermosa la noche del jueves 27 de febrero dejó serias afectaciones en las playas del distrito. El deslizamiento de lodo y escombros terminó desembocando en la playa Norte, lo que llevó a la municipalidad a ordenar el cierre de esta y de la playa La Isla, declarando que ambas "no son aptas" para los bañistas.

De esta manera, desde tempranos horas del viernes, personal municipal inició labores de limpieza en la zona afectada. Marco Cerni, subgerente de Defensa Civil y Gestión de Riesgos del distrito, detalló que el huaico arrastró una gran cantidad de escombros. "Este desastre natural arrastró algunos troncos, basura, animales y demás restos sólidos, además de que 'dejó el mar de color marrón'", señaló.

Asimismo, el funcionario explicó que, pese a los trabajos de recojo de residuos, la calidad del agua sigue comprometida. "El mar está marrón producto de la tierra, arcilla que ha traído el huaico. La Municipalidad ha optado por cerrarlas por un tema de salubridad porque al margen de que ya se recogió casi la totalidad de los residuos sólidos, el mar está sucio", precisó.

Sin fecha de reapertura de playas

Las autoridades locales aún no han determinado cuándo reabrirán las playas afectadas. Según Cerni, la reactivación de huaicos podría continuar durante los próximos días. "No tenemos día exacto [de reapertura], debido a que al parecer los huaicos van a ser constantes porque hay pronósticos de lluvias para todo el fin de semana", explicó.

Pese a la situación, descartó el cierre de otras playas del distrito y recomendó a los visitantes tomar precauciones. "Como no se tiene la seguridad de que se produzca un nuevo huaico, no tener una congestión de gente y, es más, cuando se interrumpa el cruce de la carretera es mejor no tener una congestión de gente que no tenga cómo salir", advirtió.

