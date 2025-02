Iquitos: suboficial de la Marina es golpeado en base naval tras negarse pagar alcohol y cigarros

El suboficial de la Marina Foster Kevin Amasifuén Panduro, de 27 años, fue agredido por marinos que serían de mayor rango tras negarse a aportar dinero para comprar alcohol y cigarrillos. El ataque ocurrió dentro de la base naval ubicada en la avenida La Marina, en Iquitos, Loreto.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el agraviado estuvo internado tres días en el Hospital Naval de Iquitos y, debido a los golpes, tenía dificultades para respirar. Por esta razón, fue trasladado a Lima en un vuelo comercial para recibir tratamiento especializado, según informaron sus familiares.

Suboficial presenta múltiples fracturas en el rostro

Luzmila Ribera Soria, abuela de la víctima, informó a RPP que su nieto presenta hematomas en el rostro, además de fracturas en la nariz y la cabeza. También mencionó que ha sufrido complicaciones médicas debido a múltiples fracturas en el rostro y que permanece bajo medicación para aliviar el dolor.

Asimismo, sostuvo que el ataque ocurrió cuando el suboficial se encontraba de guardia en la base naval.

“Él estaba de guardia. Dos de ellos estaban también de servicio, [pero] estaban tomando los demás. Él no quiso ceder, darles cigarrillos. Entonces empezaron a 'bolsiquearlo', me dice él, porque me imagino que querían plata, porque estaban tomando los otros", indicó al medio.

"[Tiene afectado] todo, el pómulo, la nariz, está hinchado. Tiene golpes en varias partes del cuerpo", agregó.

Suboficial no recibió ayuda tras ataque

Según su relato, después de la golpiza, el agraviado quedó inconsciente. Al recuperar el conocimiento, tuvo que dirigirse por sus propios medios a la comisaría local para presentar la denuncia, ya que, según afirmó, no recibió ayuda de los marinos involucrados.

Los familiares aseguran que dos marinos de mayor rango fueron los responsables de la brutal agresión contra su hijo. Sin embargo, hasta el momento, solo uno ha sido denunciado: José Cordero Panduro, de 45 años, mientras que la identidad del segundo agresor aún no ha sido identificado. Ante esta situación, la familia solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar que se haga justicia.

Hasta el momento, la Marina de Guerra del Perú no se ha pronunciado sobre el ataque al suboficial de la Marina Foster Kevin Amasifuén Panduro, quien se encuentra delicado de salud.