La noche del 21 de febrero, aproximadamente a las 8:39 p. m., el techo del centro comercial Real Plaza de Trujillo, en La Libertad, colapsó. Hubo seis personas fallecidas y 81 heridos.

Sin embargo, la confusión en el manejo de las cifras oficiales generó críticas hacia el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad. Esta institución, a través de sus redes sociales, informó que había 8 fallecidos y 84 heridos. La publicación, que se hizo al promediar 8:40 p. m. del 22 de febrero, sigue en sus cuentas.

Mario Reyna, alcalde de Trujillo, explicó que la desinformación se originó a partir de datos no verificados. "Hay mucha gente que quiere sacar provecho y publica cosas que no son ciertas. Lamentablemente, una publicación con el logo de la compañía de bomberos fue utilizada por el COER y el COEP, pero al momento de validar la información se constató que no era oficial. Hasta la fecha, se confirma que son seis los fallecidos", declaró.

La página que se refiere el burgomaestre, no obstante, es manejada por la oficina de imagen de los bomberos y, pese a la situación generada, mantiene publicado el comunicado en mención.

Luis Fernando Roncal, comandante general de los bomberos de La Libertad, se limitó a detallar el trabajo realizado en la zona de desastre. "Hemos recuperado cinco cuerpos y logramos salvar a una persona que requirió la amputación de un pie. La sexta víctima falleció en el hospital, por lo que no estuvo bajo nuestra supervisión directa", indicó.

En un primer momento, COER La Libertad informó que 8 personas fallecieron tras el colapso del techo del Real Plaza Trujillo. Foto: captura/Facebook

El subgerente de Defensa Civil, Wilfredo Agustín Díaz, admitió la equivocación. Hasta la mañana del 22 de febrero, también mencionaba un número mayor de víctimas mortales: "Quisiéramos corregir que en una transmisión se habló de ocho fallecidos. Hubo temas que afinar en las comunicaciones internas dentro del Centro de Operaciones de Emergencia. La cifra son seis fallecidos y 81 heridos", subrayó.

