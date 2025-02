Delegación peruana visita el Instituto de Tecnología de Massachusetts y trabaja junto a expertos

Un grupo de 35 estudiantes del programa de Ciencia de Datos del Instituto BREIT tuvo la oportunidad de viajar a Boston para compartir conocimientos con destacados docentes del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Lucia Haro, gerente de BREIT, destacó que el propósito del viaje fue "conectar a talentosos profesionales peruanos con académicos y estudiantes del MIT, así como aprender sobre las investigaciones más recientes realizadas por los profesores de la institución".

Durante la estadía, los estudiantes recorrieron las instalaciones del MIT y participaron en una ceremonia especial organizada por el MIT Institute for Data, Systems, and Society (IDSS), donde se otorgaron certificados a los alumnos que completaron el programa. La agenda incluyó también un almuerzo con estudiantes del doctorado en Social & Engineering Systems y de la maestría en Technology and Policy Program. Asimismo, visitaron el Museo del MIT y el Museo de Ciencias de Boston.

Susana Kevorkova, Program Manager del MIT IDSS, resaltó que la misión del MIT IDS y BREIT coinciden en la formación de científicos de datos de alto nivel en el Perú, y que este tipo de experiencias "contribuyen a potenciar el programa".

El segundo día de la visita estuvo marcado por un taller práctico de innovación y emprendimiento tecnológico organizado por MIT Sandbox. Además, los estudiantes asistieron a conferencias sobre análisis de datos dictadas por reconocidos profesores del MIT, como Michiel Bakker, de MIT Sloan, y Anette (Peko) Hosoi, especialista en ingeniería mecánica. También tuvieron la oportunidad de conocer en persona a John Tsitsiklis y Sarah Ellison, docentes del MicroMasters Program in Statistics and Data Science.

Ivo Saona, director general de Aporta, subrayó que esta visita no solo permitió a los estudiantes conocer una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, sino que también reafirmó el compromiso de BREIT con la excelencia educativa y la formación de profesionales altamente capacitados en ciencia de datos.

BREIT, Instituto de Tecnología Avanzada, se enfoca en la formación de expertos en ciencia de datos con una base técnica sólida y el desarrollo de habilidades blandas, altamente valoradas en el mercado laboral. Su programa integral cuenta con el respaldo y la alianza del MIT IDSS, considerada la mejor universidad del mundo.